▲ 【英鎊危機】英部份金融機構暫停按揭產品 以重新評估

在英國債市波動後，大型英國金融機構Virgin Money、Halifax及Skipton Building Society暫停部份新按揭產品。Virgin Money 和 Skipton Building Society暫停新按揭，而萊斯銀行旗下的Halifax計劃暫停所有低息產品。

市場預期明年加息至6厘

Virgin Money發言人指，是基於市場狀況，Halifax則歸因於按揭貸款市場的重大變化。Skipton Building Society指正將產品重新定價，以回應近日市場走勢。

由於市場加速憂慮通脹，英倫銀行將需要加息應對，央行表示不會迴避令通脹重回2%的目標，並關住事態發展。

市場基本上已預期由現時的2.25厘加息至明年的6厘，金融機構隨即關注，因為基準利率增加，將影響國內所有貸款。

每月還款恐累增7成 863鎊增至1490鎊

如果英倫銀行真如預期緊急加息，兩年期固定貸款報價利率似乎將升至6厘，比兩年前增加4厘，Pantheon Macroeconomics首席經濟師Samuel Tombs及高級經濟師Gabriella Dickens表示，這些家庭明年負擔的每月還款將由863鎊增加7成至1490鎊。

Hargreaves Lansdown高級個人金融分析師Sarah Coles表示，主要的金融機構將跟隨變化，市場預期隔夜利率會隨時出現戲劇式的變化，將提高營商的成本，故貸方機構正暫停產品，重新評估和重新定價。

這不僅意味貸款成本上升，而且借貸者的選擇亦會減少，一些小型的金融機構在加息壓力下，在過去幾個月已暫停按揭產品，令市場收窄。

Altura Mortgage Finance董事總經理 Rob Gill指，情況將令主要金融機構加入暫停產品行列而加劇，「由於借款者已遭受加息打擊，主要金融機構退出市場將令情況惡化。」

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記者：譚志偉