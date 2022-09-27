  • 29°C
香港時間 : 2022927日 (週二) 21:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「滴灌通」投資內地逾千門店 小微經濟成新投資模式

股樓投資 20:57 2022/09/27

分享：

分享：

由港交所前行政總裁李小加、東英金融前總裁張高波創辦的內地投資和金融科技平台「滴灌通」周二（27日）發表白皮書，表示截自今年8月已投資逾1,000間門店，提前於年底達成其「千計劃」目標。李小加介紹其平台系統，指華爾街模式不適用於門店的小微經濟，「滴灌通」則能包容共贏。

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

 

張高波表示，在提前完成三步走的「百千萬」中投資1,000店的目標後，對來年投資10,000間店的計劃有信心。他指目前「滴灌通」已投資逾1,000間的門店遍布中國各地，當中超過100個品牌分布於30個省及超過100個城市。他指「滴灌通」以每日收入分成合約（DRC）與門店合作，透過品牌商或連鎖店投資門店，再利用支付資訊向門店分成每日營業額。至於對投資者，他表示透過「滴灌通」投資DRC門店，投資者可獲每日分成的現金流，減低風險同時亦可以現金流再選其他組合，兼顧門店與投資者需求。
 

 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

李小加指，華爾街式的金融市場機制對小微企業如同「大山」，「滴灌通」的新型投資可解決門檻問題，而「滴灌通」亦成為上市公司重要的變現工具。他補充，目前平台的投資額平均每間門店有約428,000元，最高的有上百萬，最低的則有一至兩萬元。而分成比例方面，會依據門店的需求及回本速度決定，回本愈快的門店會更快減少分成比例。不過「滴灌通」未能適用於有現金的市場，未可在中國以外的市場推廣。

 

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
李小加 經濟 中國

下一篇文章

【消費券優惠】ELEMENTS圓方「秋季購物賞上賞」 同場加映100%美妝回贈及時尚服飾奬賞 電子消費滿指定金額總獎賞高達42,000元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】將軍澳新都城再錄蝕讓　中層兩房4年蝕82萬離場
【有相睇】將軍澳新都城再錄蝕讓　中層兩房4年蝕82萬離場
【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神
【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【美國加息】 華頓商學院教授：Fed正犯成立以來最大錯誤 將令經濟嚴重衰退
【美國加息】 華頓商學院教授：Fed正犯成立以來最大錯誤 將令經濟嚴重衰退
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款