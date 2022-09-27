「滴灌通」投資內地逾千門店 小微經濟成新投資模式

由港交所前行政總裁李小加、東英金融前總裁張高波創辦的內地投資和金融科技平台「滴灌通」周二（27日）發表白皮書，表示截自今年8月已投資逾1,000間門店，提前於年底達成其「千計劃」目標。李小加介紹其平台系統，指華爾街模式不適用於門店的小微經濟，「滴灌通」則能包容共贏。

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張高波表示，在提前完成三步走的「百千萬」中投資1,000店的目標後，對來年投資10,000間店的計劃有信心。他指目前「滴灌通」已投資逾1,000間的門店遍布中國各地，當中超過100個品牌分布於30個省及超過100個城市。他指「滴灌通」以每日收入分成合約（DRC）與門店合作，透過品牌商或連鎖店投資門店，再利用支付資訊向門店分成每日營業額。至於對投資者，他表示透過「滴灌通」投資DRC門店，投資者可獲每日分成的現金流，減低風險同時亦可以現金流再選其他組合，兼顧門店與投資者需求。



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李小加指，華爾街式的金融市場機制對小微企業如同「大山」，「滴灌通」的新型投資可解決門檻問題，而「滴灌通」亦成為上市公司重要的變現工具。他補充，目前平台的投資額平均每間門店有約428,000元，最高的有上百萬，最低的則有一至兩萬元。而分成比例方面，會依據門店的需求及回本速度決定，回本愈快的門店會更快減少分成比例。不過「滴灌通」未能適用於有現金的市場，未可在中國以外的市場推廣。

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撰文：鄭昊彤