【業績｜紙業】玖紙低開3%　末期息削逾9成至2.2仙　全年度少賺54%　加價遠較成本增速慢

▲ 【業績｜紙業】玖龍紙業末期息削逾9成至2.2仙 全年度少賺54% 加價遠較成本增速慢

玖龍紙業 （02689） 公布全年業績，截至今年6月底止全年，純利按年減少53.9%至32.8億元（人民幣，下同），扣除經營及融資活動的匯兌收益後，純利減少55.7%至29.92億元，末期息大削94%至每股2分，相等於約2.2港仙，連同中期股息8分，全年股息為10分。

玖紙低開2.9%，報5.62元。

集團全年度銷售收入按年升4.8%至645.4億元，主因平均售價增加約8%及銷售量減少約3%至1600萬噸。期內，卡紙及塗布灰底白板紙銷量按年分別減少約7.2%及3.7%，而高強瓦楞芯紙則按年增加12.1%。

由於產品售價增速遠較銷售成本增速慢，整體毛利率按年減少8.2個百分點至10.8%。

值得留意是，成品的週轉天數由2021財年的25天增至約42天，主因中國內地的疫情管控措施導致消費減弱。

集團指，短期內全球經濟前景仍然不明朗，但隨著中國內地產業鏈逐步修復，國家的一攬子穩經濟刺激政策措施落實到位，將有助帶動內需消費及出口業務。集團預期，以紙代塑及消費升級將會驅動高端包裝紙需求，而原材料緊張及環保政策收緊，更是有利行業集中度上升。

繼續推進漿紙一體化項目

玖紙稱，「零外廢」政策已貫徹落實，應對市場優質廢紙供應不足的情況刻不容緩。為解決原料問題，並長遠地提升高利潤產品結構佔比，集團繼續推進湖北、遼寧、廣西及馬來西亞的漿紙一體化項目，增加木漿及再生漿產能。集團也積極增備木纖維作為替代原料，以有效地降低造紙成本。公司預計在項目逐一實現後，集團將額外增加312萬噸木漿、60萬噸再生漿及110萬噸木纖維產能，增添上游實力。

另外，集團在湖北、北海及瀋陽及馬來西亞正擴建增加高端牛卡、食品級白麵牛卡、紙袋紙等合共685萬噸新產能。除了上游，公司指，下游包裝業務也開始步入正軌，下一步將會多增4.4億平方米產能，目標佔取更大市場份額。

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記者：張巧怡