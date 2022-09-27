【ESG】與CEO對話論壇　商界環保協會冀助零碳發展

▲ 商界環保協會舉辦「與CEO 對話」論壇，有逾40間本地企業參加。（資料圖片）

ESG(環境、社會和管治)越趨受到重視，商界需要更多經驗交流機會，商界環保協會於今年推出全新「與CEO 對話」論壇，為商界領袖和高級管理人員提供交流和分享經驗平台。論壇邀請來自知名企業及機構管理層及出色企業家等擔任嘉賓，分享在港推動ESG營商的經驗，有逾40間本地企業參加。

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首場論壇以「創科推動零碳新世代」為主題，香港科技園行政總裁黃克強，與商界環保協會主席歐嘉榮、行政總裁吳家穎，一同探討創新與科技如何促進商界實現淨零目標。主席歐嘉榮表示，創新與科技作為整個生態系統的催化劑，在碳淨零中有關鍵作用。科技園行政總裁黃克強亦提到隨着「十四五」規劃支持香港建設國際創新科技中心，配合《香港氣候行動藍圖2050》，科技園公司將扮演重要角色。

科技園今後將繼續發揮主導作用，促進政府、商界、創科企業合作，達致跨界協同效應。商界環保協會行政總裁吳家穎另補充，期望透過論壇為商界做好準備，了解如何善用綠色創科推動碳淨零。出席論壇的本地上市及非上市企業代表繼有能源、酒店、環保業等約40間逾50人，商界環保協會預定論壇約每半年舉辦一次。

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責任編輯：王浩賢