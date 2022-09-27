▲ 【儲局官員】鴿派埃文斯：對儲局加息太快感到緊張

芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）接受CNBC訪問時指出，在沒有外部衝擊下，對美國經濟能夠避免衰退仍審慎樂觀；在回應投資者憂慮儲局急速加息，但未有足夠時間評估加息影響時表示，「正為此感到緊張」。

埃文斯指，貨幣政策存在滯後，但儲局動作迅速，已連續3次加息0.75厘，並有說法在年底前會加到4.25至4.5厘，但不會有太多時間去查閱每月公布的數據。

埃文斯今年64歲，是儲局官員中的鴿派，支持低利率及更多寬鬆政策，他明年將會退休。

埃文斯相信，若情況無惡化，明年3月將到達聯邦基金利率的高位，若情況好轉，希望加息得更少，並相信朝着見頂邁進。

他指出，就業市場會在未有衰退的情況下穩定，但可能會出現衝擊，亦可能有其他困難情況。

他認為供應鏈情況正在改善，所以可以提高汽車產量，降低二手車價格，情況在樓市亦是一樣，所以審慎樂觀。

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記者：譚志偉