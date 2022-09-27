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【消費券優惠】ELEMENTS圓方「秋季購物賞上賞」 同場加映100%美妝回贈及時尚服飾奬賞 電子消費滿指定金額總獎賞高達42,000元

理財智慧 20:02 2022/09/27

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隨著新一輪政府消費券即將發放，ELEMENTS圓方亦宣布推出三大獎賞推廣活動，包括「秋季購物消費獎賞」、「美妝奬賞」及「周末時尚服飾獎賞」，參與三個活動的顧客，最高可享總值42,000元的獎賞。

「秋季購物賞上賞」，由即日起至10月31日，顧客以指定之電子貨幣於場內之零售商戶即日消費滿10,000元（上限50,000元），即享合共總值5,000元獎賞，多買多賞，最高可享總值25,000元獎賞；滿60,000元的話更可享總值40,000元獎賞。

「美妝奬賞」方面，顧客於美容及護理商戶即日單一消費滿1,000元，即可獲1,000元禮券獎賞，尊享100%回贈。此外商場亦設有「周末時尚服飾獎賞」，於指定日子以指定之電子貨幣於指定時尚服飾商戶單一消費滿2,000元，即可獲總值1,000元獎賞。

「秋季購物消費獎賞」詳情：

即日零售電子消費滿 消費獎賞
10,000元

總值：5,000元

-100元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券

-200元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券

-500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券

-1,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券

-2,700 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券
20,000元

總值：10,000元

-200元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券

-400元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券

-1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券

-3,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券

-5,400 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券
30,000元

總值：15,000元

-300元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券

-600元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券

-1,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券

-4,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券

-8,100 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券
40,000元

總值：20,000元

-400元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券

-800元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券

-2,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券

-6,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券

-10,800 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券
50,000元

總值：25,000元

-500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券

-1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券

-2,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券

-7,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券

-13,500 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券
60,000元

總值：40,000元

-1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券

-1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費購物電子禮券

-1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券

-2,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券

-3,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券

-12,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券

-20,000 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券

「美妝奬賞」詳情：

於美容及護理商戶即日電子單一消費滿 消費獎賞
1,000元 總值港幣1,000元 ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券

「周末時尚服飾獎賞」詳情：

於時尚服飾商戶即日電子單一消費滿 消費獎賞
2,000元 總值港幣1,000元 ELEMENTS圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券
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「秋季購物消費獎賞」及「美妝奬賞」詳情：

推廣日期：2022年9月26日至10月31日

禮品換領處：

火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

「周末時尚服飾獎賞」詳情：

推廣日期：2022年9月30日至10月30日 (逢星期五至日及公眾假期)

禮品換領處：

火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

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責任編輯：嚴浩文

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