【消費券優惠】ELEMENTS圓方「秋季購物賞上賞」 同場加映100%美妝回贈及時尚服飾奬賞 電子消費滿指定金額總獎賞高達42,000元

隨著新一輪政府消費券即將發放，ELEMENTS圓方亦宣布推出三大獎賞推廣活動，包括「秋季購物消費獎賞」、「美妝奬賞」及「周末時尚服飾獎賞」，參與三個活動的顧客，最高可享總值42,000元的獎賞。

「秋季購物賞上賞」，由即日起至10月31日，顧客以指定之電子貨幣於場內之零售商戶即日消費滿10,000元（上限50,000元），即享合共總值5,000元獎賞，多買多賞，最高可享總值25,000元獎賞；滿60,000元的話更可享總值40,000元獎賞。

「美妝奬賞」方面，顧客於美容及護理商戶即日單一消費滿1,000元，即可獲1,000元禮券獎賞，尊享100%回贈。此外商場亦設有「周末時尚服飾獎賞」，於指定日子以指定之電子貨幣於指定時尚服飾商戶單一消費滿2,000元，即可獲總值1,000元獎賞。

「秋季購物消費獎賞」詳情：

即日零售電子消費滿 消費獎賞 10,000元 總值：5,000元 -100元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券 -200元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券 -500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券 -1,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券 -2,700 元 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券 20,000元 總值：10,000元 -200元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券 -400元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券 -1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券 -3,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券 -5,400 元 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券 30,000元 總值：15,000元 -300元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券 -600元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券 -1,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券 -4,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券 -8,100 元 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券 40,000元 總值：20,000元 -400元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券 -800元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券 -2,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券 -6,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券 -10,800 元 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券 50,000元 總值：25,000元 -500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券 -1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券 -2,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券 -7,500元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券 -13,500 元 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券 60,000元 總值：40,000元 -1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券 -1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費購物電子禮券 -1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券 -2,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券 -3,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券 -12,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券 -20,000 元 ELEMENTS 圓方帶指定消費商戶電子禮券

「美妝奬賞」詳情：

於美容及護理商戶即日電子單一消費滿 消費獎賞 1,000元 總值港幣1,000元 ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券

「周末時尚服飾獎賞」詳情：

於時尚服飾商戶即日電子單一消費滿 消費獎賞 2,000元 總值港幣1,000元 ELEMENTS圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券

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「秋季購物消費獎賞」及「美妝奬賞」詳情：

推廣日期：2022年9月26日至10月31日 禮品換領處： 火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

「周末時尚服飾獎賞」詳情：

推廣日期：2022年9月30日至10月30日 (逢星期五至日及公眾假期) 禮品換領處： 火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時） 金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

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責任編輯：嚴浩文