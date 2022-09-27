【大行點睇】美股未見底　大摩：標普500恐再跌18％

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson指出，美元近期升幅為股票等風險資產帶來「站不住腳的局面」，而美元這般強勢曾導致某種金融或經濟危機出現。

標普500指數今年累計跌幅達23%，周一（26日）收報3655.04點，下跌38.19點或1.03%。Michael Wilson預計，標普500指數「最終低點」將在今年較後時間，或在明年初來3000至3400點水平，意味著最多恐跌18％。

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美元飆升損害美國企業在海外營收價值。摩根士丹利指，美匯指數每升1%，利潤就會下降0.5%。另外，除了投入成本飆升等其他問題，美元強勢將令標普500指數第四季收益削弱約10%。

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責任編輯：黃苑筠