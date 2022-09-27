【大行報告】交銀料第四季交付量反彈 理想汽車升4.3% 

恒指周二（27日）未有進一步下挫，收報17860點。理想汽車（02015）同日表現跑贏大市，升幅4.3%，收報103.5元。交銀指理想汽車目前預計第三季的交付量少於此前，但認為公司第四季的交付量有望反彈。

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交銀指，理想汽車目前預計第三季的交付量約為25,500輛，少於此前預計的27,000至29,000輛，主要是由於供應鏈限制所致，不過預料理想汽車第四季交付量有望反彈。該行指理想汽車已表明將於9月30日正式宣布推出其全新款SUV L8，另外亦將有其他新產品，公司表示正在設計更精細、更清晰的產品序列。

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交銀認為理想汽車的成功在於對消費者需求的深刻理解，以及在開發流行家庭車型方面的專業知識，在L9在手訂單和L8新車型的支持下，預計其交付量將在今年第四季回升，維持「買入」評級及目標價225元。

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撰文：鄭昊彤