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【大行報告】交銀料第四季交付量反彈 理想汽車升4.3% 

股樓投資 19:22 2022/09/27

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恒指周二（27日）未有進一步下挫，收報17860點。理想汽車（02015）同日表現跑贏大市，升幅4.3%，收報103.5元。交銀指理想汽車目前預計第三季的交付量少於此前，但認為公司第四季的交付量有望反彈。

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

 

交銀指，理想汽車目前預計第三季的交付量約為25,500輛，少於此前預計的27,000至29,000輛，主要是由於供應鏈限制所致，不過預料理想汽車第四季交付量有望反彈。該行指理想汽車已表明將於9月30日正式宣布推出其全新款SUV L8，另外亦將有其他新產品，公司表示正在設計更精細、更清晰的產品序列。

 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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交銀認為理想汽車的成功在於對消費者需求的深刻理解，以及在開發流行家庭車型方面的專業知識，在L9在手訂單和L8新車型的支持下，預計其交付量將在今年第四季回升，維持「買入」評級及目標價225元。

 

 

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

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撰文：鄭昊彤

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理想汽車—W（02015） 大行報告

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