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【日圓滙價】據報日本上周斥3萬億日圓干預匯市　創紀錄新高

環球政經 19:22 2022/09/27

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日圓匯價持續貶值，日圓兌美元在上周四（22日）跌穿145後，日本央行同日出手干預滙市，為逾24年來首次。據《共同社》引述智庫數據報道，日本政府及央行外匯干預規模或達到3萬億日圓（約1632億港元），超過1998年4月10日的2.62萬億日圓（約1425億港元）的紀錄。

民間智庫東短調查公司根據央行周一（26日）公佈的財政資金相關統計，估算出干預額度在3.6萬億日圓左右。財務省將於本周五（30日）正式公佈金額。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

另外，日本央行宣布進行額外債券購買操作。央行將購買1,500億日圓的5至10年期債券，以及1,000億日圓的10至25年期債券。根據日本央行孳息率曲線控制政策，10年期債息應圍繞在零的目標上下浮動不超過0.25厘。但相關孳息率在較早前曾觸及0.25厘的政策上限。

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責任編輯：黃苑筠

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