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【美股焦點】Netflix再度注資遊戲業  於芬蘭設內部遊戲開發工

環球政經 19:32 2022/09/27

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美國串流媒體巨頭Netflix（美：NFLX）日前曾公布將計劃與法國最大遊戲商Ubisoft推出3款新手遊，周一（26日）Netflix再次宣布將在芬蘭設立首個內部遊戲開發工作室。

Netflix在去年11月已首次注資遊戲業，包括投放7,200美元收購芬蘭遊戲開發企業 Next Games，以及3家外外部遊戲開發公司。

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但根據市場研究公司調查，至今年 8 月為止，Netflix 全球 2.2 億會員中，Netflix 遊戲的每日活躍玩家數量不足 1%。

Netflix遊戲工作室副總裁 （VP of Game Studios）Amir Rahimi 表示，目前還處於早期階段，仍有很多工作要做，才能在 Netflix 上提供出色遊戲體驗。

目前Netflix有近20款手機遊戲可供會員下載，並計劃在年尾以前增產至50款。

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責任編輯：何珊如

 

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