【美股焦點】Netflix再度注資遊戲業  於芬蘭設內部遊戲開發工

美國串流媒體巨頭Netflix（美：NFLX）日前曾公布將計劃與法國最大遊戲商Ubisoft推出3款新手遊，周一（26日）Netflix再次宣布將在芬蘭設立首個內部遊戲開發工作室。

Netflix在去年11月已首次注資遊戲業，包括投放7,200美元收購芬蘭遊戲開發企業 Next Games，以及3家外外部遊戲開發公司。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

但根據市場研究公司調查，至今年 8 月為止，Netflix 全球 2.2 億會員中，Netflix 遊戲的每日活躍玩家數量不足 1%。

Netflix遊戲工作室副總裁 （VP of Game Studios）Amir Rahimi 表示，目前還處於早期階段，仍有很多工作要做，才能在 Netflix 上提供出色遊戲體驗。

目前Netflix有近20款手機遊戲可供會員下載，並計劃在年尾以前增產至50款。

【延伸閱讀】【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：何珊如