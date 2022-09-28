【ET開市直擊】傳內地二十大前維穩股市 A股走高、港股點睇？（附Time code）

《路透》引述消息人士指，內地監管部門下達窗口指導，要求基金、券商「二十大」前維穩股市，包括禁止大規模買入及賣出，以維持二十大期間股市穩定，防止大幅波動，消息傳出後，A股收市大升，上證指數收報3093點，升42點，深成指數收報11175點，升近2%。港股周二終於結束4連跌，恒指收市靠穩升5點，收報17860點，A股大升，港股能否跟升？維穩股市消息對港股有沒有提振作用？泰豐東方管理基金經理朱晉民（朱Sir）今早9時於《ET開市直擊》為你評市論股。

Time code

00：09 - 港股今日焦點速覽

00：58 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：01 - 亞太股市早段市況速報

03：52 - 美股要等通脹回落、聯儲局下調利率預期才可轉勢

05：07 - 美股連跌一周與點陣圖有關

06：05 - 點陣圖拉高美滙指數及美國10年期國債

08：30 - 英國國債抽高不利股市、經濟 整體通脹會高於美國

11：05 - 北溪1號事件或令煤炭價格更企硬

11：37 - 港股上日市況速覽+北水盤路

14：04 - 「二十大」維穩屬正常 A股僅反彈

15：32 - 期指單邊受壓

18：02 - 港股估值、價格平 10月中前未必有大反彈

19：31 - 美國11月未必加息0.75厘

21：35 - 中國中免 （01880） 走勢逆市強勁 受惠十一黃金周、疫情「蜜月期」

26：05 - 港股開市前市況速報

26：38 - ET個股推介：李寧 （02331）

31：12 - 港股+A股開市初段市況速報

31：53 - 觀眾問股：英鎊會否跌穿1算？有人睇反彈，哪個更可信？

35：17 - 滙豐 （00005） 短期被動沽壓料持續 39-40元有初步喘定徵兆

40：25 - 長實 （01113） 反彈後或進一步下跌

40：29 - 觀眾問股：長實 （01113） 今朝早高開回穩未？前景點睇？50元有貨今日要平手走？

42：05 - 觀眾問股：內需股買邊隻？幾錢買？睇實二十大做操作？

43：13 - 觀眾問股：日圓可以考慮投資，而家值唔值得入手？

44：35 - 觀眾問股：李寧 （02331） 咩價位可入？上望位？止蝕位？

46：35 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）接近150美元可以撈貨睇長綫？

47：35 - 觀眾問股：澳門濠賭股可炒一轉？炒邊隻？

49：25 - 港股開市初段市況速報

50：35 - 消息股：玖龍紙業 （02689） 、金科服務 （09666） 、石藥集團 （01093） 、藥明生物 （02269） 、信達生物 （01801） 、藥明康德 （02359） 、君實生物 （01877）

52：01 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入：財經台

*美股熊市恐跌逾4成？重溫《ET財智Talk》前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法*

*港股穿底點收科？重溫《開市追揸沽》分析今周策略走勢*

責任編輯：何美澄