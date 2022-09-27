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【芯片大戰】芯片主題國產劇《縱橫芯海》殺青　黃曉明主演學霸創業家「為中國芯片自主創新之路奮鬥」

Hot Talk 19:03 2022/09/27

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【芯片大戰】芯片主題國產劇《縱橫芯海》殺青　黃曉明主演學霸創業家「為中國芯片自主創新之路奮鬥」

近日號稱「國內首部聚焦芯片產業題材電視劇」的《縱橫芯海》拍攝殺青，並首次披露演員陣容，該劇由黃曉明、王鷗、張超、施詩領銜主演，李治廷特別主演。

《縱橫芯海》演員陣容

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根據最新海報內容，該劇由上海廣播電視台、上海文化廣播影視集團有限公司旗下尚世影業與完美世界影視、柏年禾沐影業、華棲清石聯合出品，柏年禾沐影業製作，清華大學集成電路學院協拍。

《縱橫芯海》為國家廣電總局 2018至2022重點電視劇、上海市委宣傳部重大文藝創作項目，有官媒形容，『這是一部真正意義上的「芯片職場劇」』。《縱橫芯海》改編片篇小說《月光密碼》，據備案信息顯示，《縱橫芯海》備案集數為40集。

內地芯片界反貪風暴　一文看清受查名單、中紀委披露調查中國電子原副總經理向梓仲，看【下一頁】

《縱橫芯海》劇情簡介

故事講述裝有科寶導航儀的漁船在海上失踪，黃曉明飾演的張海潮靠高超的心算能力克服了技術問題，卻還是未能避免漁民的悲劇。張海潮和張超飾演的黎東昇開始圍繞導航芯片開展二度創業，以精湛技藝力挫勁敵布萊恩，卻在關鍵時刻遭遇資金鍊斷裂，為保黎東昇無恙，張海潮同意被布萊恩滅絕式收購，將導航芯片專利拱手相讓。

隨後，張海潮重新啟航，決定轉行做通訊芯片，創立了領芯科技。此時的黎東昇也佔據了華強北手機市場的半壁江山。而後，張海潮、黎東昇從創業的一線激流勇退，指導推動更多年輕人投入到各類應用芯片的開發中。

《縱橫芯海》總製片人武平為內地芯片重磅人馬

有內媒指，《縱橫芯海》總製片人武平與芯片行業關係密切。武平畢業於清華大學與中國航天研究院，博士。1990年起在瑞士與美國學習與工作，參加多個初創公司，包括Trident，Mobilink等，於2001年在上海與美國矽谷同時創立展訊通信（Spreadtrum），任董事長與CEO，並於2007年在Nasdaq上市。

作為第一代芯片創業者和投資人，武平於2011年有份成立了武岳峰資本，專注於下一代信息技術、清潔技術、新能源、現代服務業等新興產業方面的投資。

【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月

編輯：李哲毅

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中國 晶片 電視台 科技產品 電視劇 李治廷 黃曉明

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