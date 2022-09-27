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【0+3】AlipayHK遊日免換日圓　推當地消費優惠

商業 19:01 2022/09/27

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港人前往日本消費，可用AlipayHK以港幣作結算進行付款。（資料圖片）

電子支付盛行，亦開始對應跨境消費支付功能，隨香港放寬「0＋3」檢疫，港人出遊意慾重燃，AlipayHK近年在日本積極部署合作，已有超過100萬間日本線下商戶，透過螞蟻集團的Alipay+跨境移動支付和營銷解決方案已經接入AlipayHK，迎接港人自由行「回鄉」。同時推出推出多重優惠，領取搭車消費住宿優惠。

【電子消費券】料消費券大幅流向旅遊業　餐飲業：「及時雨」反成「催命符」

港人前往日本，如擁有AlipayHK帳戶，即使忘記提前兌換貨幣或兌換不足亦不用擔心，可留意在當地的「Alipay+」或「AlipayHK」標識，該店即可用AlipayHK以港幣作結算進行付款；而當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。合作商戶涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等，還可支付當地的士車資，例如：伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Oultets、Lawson、7-Eleven、食其家Sukiya及松屋等。

香港用戶即日起至10月14日，在日本AlipayHK合作商戶消費即可獲總值90日圓的折扣優惠，單筆消費滿31日圓即可減免30日圓，推廣期內每位用戶最多可獲減免3次。而AlipayHK用戶在出發前，更可於AlipayHK的「A+ Rewards」專區購買或領取Agoda、trip.com和Klook等旅遊網站折扣優惠券，訂酒店、景點門票等享受最高八折優惠。

AlipayHK及支付寶大中華地區跨境業務總經理李詠詩表示，透過Alipay+，AlipayHK早前已覆蓋內地所有城市的線下商戶、澳門近九成商戶及在日本的合作商戶數量突破100萬間，相信不久將覆蓋更多亞洲熱門旅遊目的地。

【消費券】Trip.com同時搶攻Staycation及海外遊機遇　9月29日起推5天優惠

責任編輯:王浩賢

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