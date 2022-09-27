【虛擬貨幣】比特幣近本周內首次反彈 升至 20,000 美元以上

比特幣（Bitcoin）周二（27日）出現近一周內的首次反彈，回升突破 20,000 美元（約157,003港元）水平。

比特幣為全球市場最大加密貨幣，分析指比特回升原因為加密貨幣以及其他風險敏感資產在亞洲的交易中反彈。

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至周二香港時間7時左右，比特幣報20,220.75美元（約158,735港元），市佔第二加密貨幣以太幣（Ethereum）在本周亦有回升，在相約時間升至1,386.73美元（約10,886港元）。



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責任編輯：何珊如