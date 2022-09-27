【英鎊滙價】英倫銀行稱正密切監測市場發展　惟未提緊急加息

英國上周公布一系列減稅方案，英鎊兌美元一度跌至歷史最低點。英倫銀行周一（26日）發表聲明表示，正在密切地監測金融市場的發展，惟聲明未有提到將會採取緊急行動，未能安撫市場情緒。

英倫銀行稱，貨幣政策委員會會在11月會議上對英國政府財政計劃和英鎊貶值的影響進行全面評估，並採取相應行動。

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英倫銀行總裁貝利表示，由於金融市場出現重大的重新定價，正密切監測金融市場發展，貨幣政策委員會將毫不猶豫在必要時調整利率，令通脹率在中期內可持續調整到2%的目標水平。

聲明沒有緩解市場憂慮，似乎英倫銀行預告11月前不會特別採取行動。聲明發布後英鎊一度由 1.0857美元跌至1.0664美元，最新報1.0804美元。

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責任編輯：何珊如