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【大行報告】深圳地鐵營運虧損 星展下調港鐵目標價至46.45元

股樓投資 18:47 2022/09/27

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星展表示港鐵公司（00066）營運的深圳地鐵四號綫，已因票價未隨成本上升而令公司減值損失9.62億元，並下調其目標價至46.45元。港鐵周二（27日）收市報37.15，跌幅3.3%，創逾兩年低位。

 

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

星展指自2010年港鐵開始營運深圳地鐵四號綫，營運成本一直上升同時票價亦未上漲，過去已因此確認減值損失9.62億元，預計建立票價調整機制和程序需要更長的時間，以上將影響深圳地鐵四號綫的長期生存能力，從而拖累港鐵的收益。
 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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該行重申對港鐵「買入」投資評級，但下調對其目標價至46.45元，指現價較該行目前估計的每股資產淨值（NAV）折讓13%，隨着本港社交距離措施的放鬆，公司的核心業務正在復甦，但關注港鐵或要為其所營運深圳地鐵四號綫進行減值撥備。

 

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 港鐵公司（00066）

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