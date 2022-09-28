網民嘲新英王標誌似足C朗商標 唔夠原創性（多圖）

英國白金漢宮周二（27日）公新英王標誌，由英文字團C、R及羅馬數字III組成，象徵查理斯三世時開始。有眼利網民發現，查理斯三世標誌與葡萄牙球星C朗拿度所註冊的商標十分相似，甚至有網民覺得與皇家馬德里標誌相近。

白金漢宮公布新英王標誌 查理斯三世時代揭幕 【下一頁】

新英王標誌由紋章院（College of Arms）設計而成，皇冠下方印有金色字母C、R及羅馬數字III；C代表國王查理斯（King Charles）、R則取自拉丁文「Rex」，等同國王的意思。至於羅馬數字III代表英國第三任查理斯國王。

王室公布英王標誌後，有不少網民認為與C朗（Cristiano Ronaldo）的商標十分神似。C朗商標以印有其姓名的黑色英文字母C及R，商標下方則寫上他的球衣號碼「7」及英文姓名。

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由於C朗在一系列代言產品，包括內衣、香水及皮鞋等會用上其個人商標，網民覺得C朗商標與英王標誌無處不在，很容易造成混淆。

亦有網民稱，英王標誌與西班牙勁旅皇家馬德里隊徽神似，美國職業棒球大聯盟（MLB）的科羅拉多洛磯隊（Colorado Rockies）隊徽同樣是C及R交疊，認為查理斯三世標誌欠缺獨特性。

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責任編輯：郭麗明