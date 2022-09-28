  • 28°C
香港時間 : 2022928日 (週三) 08:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網民嘲新英王標誌似足C朗商標 唔夠原創性（多圖）

環球社會熱點 08:05 2022/09/28

分享：

分享：

英國白金漢宮周二（27日）公新英王標誌，由英文字團C、R及羅馬數字III組成，象徵查理斯三世時開始。有眼利網民發現，查理斯三世標誌與葡萄牙球星C朗拿度所註冊的商標十分相似，甚至有網民覺得與皇家馬德里標誌相近。

白金漢宮公布新英王標誌 查理斯三世時代揭幕 【下一頁】

新英王標誌由紋章院（College of Arms）設計而成，皇冠下方印有金色字母C、R及羅馬數字III；C代表國王查理斯（King Charles）、R則取自拉丁文「Rex」，等同國王的意思。至於羅馬數字III代表英國第三任查理斯國王。

王室公布英王標誌後，有不少網民認為與C朗（Cristiano Ronaldo）的商標十分神似。C朗商標以印有其姓名的黑色英文字母C及R，商標下方則寫上他的球衣號碼「7」及英文姓名。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌 【下一頁】

由於C朗在一系列代言產品，包括內衣、香水及皮鞋等會用上其個人商標，網民覺得C朗商標與英王標誌無處不在，很容易造成混淆。

亦有網民稱，英王標誌與西班牙勁旅皇家馬德里隊徽神似，美國職業棒球大聯盟（MLB）的科羅拉多洛磯隊（Colorado Rockies）隊徽同樣是C及R交疊，認為查理斯三世標誌欠缺獨特性。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
2022/09/27
英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
【烏克蘭戰爭】梅德韋傑夫再威脅用核武 認為北約不會干涉
2022/09/27
【烏克蘭戰爭】梅德韋傑夫再威脅用核武 認為北約不會干涉
【烏克蘭戰爭】俄富豪加速離境避役 私人飛機票價升至每張逾21萬
2022/09/27
【烏克蘭戰爭】俄富豪加速離境避役 私人飛機票價升至每張逾21萬
【安倍國葬】岸田認可任內施政 菅義偉讚「真正領袖」
2022/09/27
【安倍國葬】岸田認可任內施政 菅義偉讚「真正領袖」
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
2022/09/27
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球

你可能感興趣

英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
14:40 2022/09/27
英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
【烏克蘭戰爭】梅德韋傑夫再威脅用核武 認為北約不會干涉
18:19 2022/09/27
【烏克蘭戰爭】梅德韋傑夫再威脅用核武 認為北約不會干涉
【烏克蘭戰爭】俄富豪加速離境避役 私人飛機票價升至每張逾21萬
17:30 2022/09/27
【烏克蘭戰爭】俄富豪加速離境避役 私人飛機票價升至每張逾21萬
網絡熱話 皇室 查理斯 皇家馬德里 英國 C朗拿度

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月28日 時間08:00）
為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完
為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
【烏克蘭戰爭】普京或周五宣布烏4地入俄 北溪二號管道疑洩漏（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京或周五宣布烏4地入俄 北溪二號管道疑洩漏（不斷更新）
北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款