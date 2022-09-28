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英男狂轉賬前女友戶口41次 原來備註藏玄機？

環球社會熱點 09:05 2022/09/28

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英國一名男子與前女友分手後，仍多次往前女友銀行賬戶入錢，雙方更因此對峙法庭。男子分手後向前女友銀行賬戶存錢41次，每次留言辱罵對方。其前女友表示，男子還開設虛假社交平台帳戶追蹤她的動態，感覺每日生活在恐懼之中。英國法院最終向男子判出兩年限制令，禁止他聯絡前女友。

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現年24歲的女子湯瑪絲蒂爾（Rachel Thomas-Tear）來自柴郡（Cheshire）港口城市埃爾斯米爾港（Ellesmere Port），她和現年29歲、同樣來自當地的英國男子羅奇（Jack Roach）交往3個月後於今年一月分手，女方更在社交平台上將他封鎖。

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據報羅奇分手後，曾41次向湯瑪絲蒂爾虛擬銀行Monzo賬戶入錢，並同時留下辱罵信息，包括要去女方解除對他封鎖對話（Unblock me to talk）、辱罵女方邋遢（Scruffy little s**g）及指難怪對方無人要（Little tramp, no wonder you have got no one）等。每當湯瑪絲蒂爾查看賬戶信息情況時，就會看到相關信息。

目前尚未清楚羅奇總共存入賬戶的款項數目，但湯瑪絲蒂爾透露，男方更曾在未通知她的情況下，在她家門口留下鮮花及蠟燭，及開設虛假Snapchat帳戶追蹤她的動態。湯瑪絲蒂爾發表聲明表示，分手後希望大家能繼續維持朋友關係，但因羅奇情緒不穩定而變得不可能。

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湯瑪絲蒂爾透露，羅奇會用沒來電顯示的電話不斷騷擾。湯瑪絲蒂爾指，自己以前是一個快樂外向的人，但現時已難以相信他人並害怕出門。她已更換電話號碼，並準備安裝攝像頭，形容現時每天生活與恐懼之中，更因此未能帶兒子外出。

英國法院最終判處羅奇一項為期兩年的限制令，期間禁止他聯絡女方或接近她的住址。羅奇在辯護時表示，當湯瑪絲蒂爾告知自己懷孕後，他一直嘗試修復兩人關係。

責任編輯：李俊儀

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