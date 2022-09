英男狂轉賬前女友戶口41次 原來備註藏玄機？

英國一名男子與前女友分手後,仍多次往前女友銀行賬戶入錢,雙方更因此對峙法庭。男子分手後向前女友銀行賬戶存錢41次,每次留言辱罵對方。其前女友表示,男子還開設虛假社交平台帳戶追蹤她的動態,感覺每日生活在恐懼之中。英國法院最終向男子判出兩年限制令,禁止他聯絡前女友。

現年24歲的女子湯瑪絲蒂爾(Rachel Thomas-Tear)來自柴郡(Cheshire)港口城市埃爾斯米爾港(Ellesmere Port),她和現年29歲、同樣來自當地的英國男子羅奇(Jack Roach)交往3個月後於今年一月分手,女方更在社交平台上將他封鎖。

據報羅奇分手後,曾41次向湯瑪絲蒂爾虛擬銀行Monzo賬戶入錢,並同時留下辱罵信息,包括要去女方解除對他封鎖對話(Unblock me to talk)、辱罵女方邋遢(Scruffy little s**g)及指難怪對方無人要(Little tramp, no wonder you have got no one)等。每當湯瑪絲蒂爾查看賬戶信息情況時,就會看到相關信息。

目前尚未清楚羅奇總共存入賬戶的款項數目,但湯瑪絲蒂爾透露,男方更曾在未通知她的情況下,在她家門口留下鮮花及蠟燭,及開設虛假Snapchat帳戶追蹤她的動態。湯瑪絲蒂爾發表聲明表示,分手後希望大家能繼續維持朋友關係,但因羅奇情緒不穩定而變得不可能。

湯瑪絲蒂爾透露,羅奇會用沒來電顯示的電話不斷騷擾。湯瑪絲蒂爾指,自己以前是一個快樂外向的人,但現時已難以相信他人並害怕出門。她已更換電話號碼,並準備安裝攝像頭,形容現時每天生活與恐懼之中,更因此未能帶兒子外出。

英國法院最終判處羅奇一項為期兩年的限制令,期間禁止他聯絡女方或接近她的住址。羅奇在辯護時表示,當湯瑪絲蒂爾告知自己懷孕後,他一直嘗試修復兩人關係。

責任編輯:李俊儀