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【旅遊必睇】網站Sherpa點對點搜尋　手機快速查看各國入境要求（附連結）

科技 19:00 2022/09/27

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如果各位讀者也有意旅遊的話，可如何在手機上快速查看各國入境要求?

港府今周一起實施「0+3」入境安排，不少旅遊公司數據均反映港人有「報復式外遊」趨勢。如果各位讀者也有意旅遊的話，可如何在手機上快速查看各國入境要求?

【日本開關】日本放寬入境政策　「日本自由行」即登香港Google搜尋榜首

【消費券】Trip.com同時搶攻Staycation及海外遊機遇　9月29日起推5天優惠

回顧近3年的疫情以來，各國均受新冠肺炎疫情影響，曾實施不同封關防疫措施，科企更隨之推出虛擬旅遊，讓用戶改為留家看網上導賞、綫上遊等。隨著各地區防疫政策、疫苗要求等更新，近日有提供旅遊資訊的初創公司，還整合了全球大部分國家或地區的入境要求，讓旅客可以直接點對點搜尋，輸入出發地﹑目的地﹑護照類別，以及有沒有打疫苗，了解指定目的地的入境要求。

根據初創Sherpa網站最新整合的入境要求，用戶可以根據地圖上的顏色（見下圖），了解5大類地區情況，包括：1/ 完全開放入境旅行﹑2/ 必須進行COVID-19測試﹑3/ 抵達後必須進行COVID-19測試與隔離﹑4/ 僅開放公民和符合嚴格要求人士入境、5/ 不明。

    點擊圖片放大

使用點對點搜尋：

本網記者揀選使用香港特區護照，以及有沒有打疫苗，並選擇由香港到大阪，網站會列明現時由香港去日本，雖可以前往但有限制（10月11日起可自由行），入境後則沒有隔離要求。點選「來源」亦可知道資料來源機構為日本外務省，以及其更新時間。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

另外，該網站亦設有更詳細搜尋工具，可根據用戶旅遊日期進行點對點搜尋：

連結傳送門

英文版

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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