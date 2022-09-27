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【賈躍亭投資】法拉第未來獲1億美元融資、董事長被踢走　年內交車無望、賈躍亭：撥亂反正

股市 19:09 2022/09/27

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法拉第未來獲1億美元融資　股價盤前升15%

賈躍亭投資的法拉第未來（Faraday Future，美：FFIE）周一（26日）表示，從賈躍亭控制的FF Top和另外兩名投資者Daguan、ATW Partners，獲得1億美元融資，折合約7.8億港元。與此同時，長期傳出與賈躍亭不和的Sue Swenson及Brian Krolicki將分別辭去法拉第未來執行董事長及現任董事一職。

法拉第未來：不預期年內交付FF91

法拉第未來指，公司已與其最大股東達成協議，解決治理糾紛，可以專注將電動跑車FF 91投產。兩名成員辭任後，公司董事會於年度股東大會後進行重大重組，由原來​​的9名成員縮減至7名。

不過，法拉第未來在聲明表示，根據公司的財務和市場情況，法拉第未來可能會採取裁員等成本削減措施，並預計無法在2022年第三季或第四季度開始交付FF 91。

賈躍亭今日在個人微博發文指：「撥亂反正、重回正軌，這是FF又一個重大拐點。衷心感謝攜手拯救了FF的所有投資人、合夥人、公司高管和員工們。」

在達成最新協議前夕，法拉第未來上周曾表示，其公司領導人在為其首款汽車的生產籌資之際面臨死亡威脅和虛假信息宣傳。

相關文章：

【法拉第未來】法拉第未來盤前再升9%　賈躍亭控制的FF Top擬為Faraday Future尋6億美元投資　上周傳出延期生產FF91

【美股｜電動車】法拉第未來恢復交易 開市股價跌逾四成

記者：張巧怡

電動車 汽車 美股

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