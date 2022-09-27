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【聯手拒絕】印度要求廠商支援自家衛星導航系統　蘋果、三星及小米齊反對

科技 18:34 2022/09/27

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印度試圖要推動自家打造的「印度區域導航衛星系統」，甚至要求手機廠商加入支援，不過遭蘋果、三星及小米齊齊拒絕。

印度近年積極發展科技產業，希望透過自產技術減少對外國的依賴。近日印度更試圖要推動自家打造的「印度區域導航衛星系統」（NavIC），甚至要求手機廠商加入支援，不過就「食檸檬」，遭蘋果、三星及小米齊齊拒絕。

【小米新機】設雙主攝前置鏡頭　小米Civi2登場售約2,633港元起

【VPN私隱安全】印度VPN資料蒐集法明生效　Proton VPN宣布移除當地伺服器

據tecnoblog報道指，NavIC於2006年獲得印度政府的批准，但直到2018年才正式投入營運，目前利用8顆衛星覆蓋印度，也包含了非洲大陸的部分地區。近日印度政府希望透過擴充NavIC的覆蓋率，邀請蘋果、三星及小米進行會議，並希望能說服三大廠商加入支援。

不過蘋果、三星及小米代表都表示反對，並指要將NavIC整合到自家設備，勢必增加生產成本；而且將NavIC加入到設備，需更多測試許可，印度政府的2023年採用要求並不可行。三星印度高層指，手機設備若要支援NavIC系統，就需要新芯片，其他硬件也需重新設計。惟目前大多手機廠商的2024年型號設備已有一定的計畫，因此最快也要到2025年才有機會，提供NavIC服務。

【蘋果動向】蘋果先買後付服務Apple Pay Later　或延於2023年春季推出

責任編輯：曾曉汶

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