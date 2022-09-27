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【大行看法】景順：市場觸底跡象愈來愈近　動蕩市下資產或嚴重錯誤定價

股市 18:20 2022/09/27

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【大行看法】景順：市場觸底跡象愈來愈近　動蕩市下資產或嚴重錯誤定價

環球央行加快加息，觸發股市反覆向下，景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，經典的市場觸底跡象正愈來愈接近，並認為不久加息幅度很大可能相對縮小。在加息速度加快及幅度加大下，市場參與者正快速試圖重新評估資產。在市場動蕩時，嚴重的錯誤定價可能會出現，為長綫投資者提供潛在機會。

景順指，市場觸底跡象如VIX指數接近40關口尚未顯現，但卻愈來愈接近，市場可能輕易再次下跌。她亦認為儘管央行言辭強硬，但相比於開始加息，已更接近結束加息，並相信主要央行已採取「前置式」加息，不久加息幅度很大可能相對縮小。

她相信，這應會利好金融市場，而金融市場需要時間消化所有已經落實的收緊政策以及日後更溫和、力度更小的加息。

英鎊創37年低，施羅德：工資與物價的螺旋式上升現象，看【下一頁】

美股此前遭到拋售，景順剖析，主要推動因素是聯儲局發表強硬言論及通脹居高不下，很大可能推動股市下跌，也推動美元走強。

提及英國減稅方案，Kristina Hooper指，減稅幅度超乎預期，引發市場擔憂英國是否將能夠為必須發行的債務找到買家，以支付政府的慷慨捐助。她認為，英國將不得不付出代價，利用貨幣貶值及高債券孳息率來吸引需求。

另外，由於面臨能源危機，西歐正面臨尤其嚴峻的經濟挑戰。為家庭及企業提供財政以幫助他們度過毀滅性的能源價格可能是必需的，但這會令局勢複雜化，可能會迫使英倫銀行及歐洲央行進一步加大收緊貨幣政策。

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編輯：袁諾曦

宏觀分析 財政政策 英倫銀行 歐洲央行 加息 經濟 美股

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