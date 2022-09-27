▲ 【李小加創業】滴灌通提前完成投資1000家門店 李小加：滯脹與我們的投資太遠了

由港交所 （00388） 前行政總裁李小加、東英金融前總裁張高波創辦的「滴灌通」公布完成投資1000家門店。張高波指，滴灌通去年訂下「百千萬」計劃，原訂今年底完成投資1000家門店，但在今年8月已提前達標，料明年可完成投資10000家門店。

對於內地經濟減速，李小加則稱：「我們投的是食飯、服務的，老百姓還滿願意花錢的。滯脹（風險）、存款多少與我們的投資太遠了。」

滴灌通去年8月成立，今年4月完成B輪融資，合計融資額約1.2億美元，參投的投資者包括紅杉中國、鄭志剛、維港投資、聯想創投、農銀國際等。

張高波：下一步與商業地產公司合作

張高波指出，滴灌通的主力產品是「每日收入分成合約（DRC）」，公司透過品牌商或連鎖店投資門店，再利用支付資訊向門店分成每日營業額，並強調有關做法屬「非股非債」的投資方式。他表示，目前已與逾100個品牌合作，投資約1200家小微企業。他特別指出，今年初內地疫情高峰是對公司是一場壓力測試，但即使在4月疫情最嚴重時，底層投資回報仍然是正的。

張高波續稱，除了與品牌商合作，下一步將爭取與城市商業地產公司、SaaS公司和地方政府合作，發掘更多企業。

李小加：港股這麼痛苦 說來幹甚麼？

李小加補充，滴灌通投資的門店主要包括零售、餐飲、服務等領域，平均每家投資42萬元（人民幣，下同），合計投資約5億元，但實際每家店投資額會視乎行業而不同。他表示，滴灌通每家店投資期大約42個月，當中約一半時間為回本期，讓滴灌通投資，回本後滴灌通會降低分成比例，當門店愈快回本，就會有較大的降幅。

李小加指出，公司正以分成合約為基礎，發展一套「滴灌星」系統，讓小微企業掌握更多管理和數據工具，讓投資者投資DRC之餘，可將不同門店的DRC分割或組合，然後互相買賣。該系統令滴灌通在投資收益、管理費收益以外，可以有交易和其他服務收益。

李小加稱，過去華爾街的金融發展方式只能接觸較大型企業，而滴灌通的模式能將資金引入小微企業，是傳統金融「未能征服的高峰」。

在問答環節時被問及對港股看法時，李小加打趣稱：「我已經在搞小微經濟，還問我港股？港股這麼痛苦，說來幹甚麼？」

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記者：麥德銘