【新股IPO】國鴻氫能擬明年來港上市 或成本港首間氫燃料電池上市公司

引述外電報道，內地氫燃料電池公司國鴻氫能（SinoSynergy），計劃最快明年來港上市。國鴻氫能總部設於廣東省雲浮市，成立於公司於2015年，生產氫燃料電池及提供系統方案，並於2017年興建氫燃料電池堆生產基地，翌年有70輛巴士使用其燃料電池產品，並在廣東佛山營運。2019年有3輛該類巴士出口至馬來西亞。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【新股IPO】艾美疫苗6660明日截飛 傳國際配售獲足額認購【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8



消息指公司正與顧問討論上市事宜，料最快下月在港交所上載初步招股文件，預計集資額達數億美元，不過目前仍在初步階段，集資規模及時間表有待落實。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正