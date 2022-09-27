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【新股IPO】國鴻氫能擬明年來港上市 或成本港首間氫燃料電池上市公司

股樓投資 18:58 2022/09/27

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引述外電報道，內地氫燃料電池公司國鴻氫能（SinoSynergy），計劃最快明年來港上市。國鴻氫能總部設於廣東省雲浮市，成立於公司於2015年，生產氫燃料電池及提供系統方案，並於2017年興建氫燃料電池堆生產基地，翌年有70輛巴士使用其燃料電池產品，並在廣東佛山營運。2019年有3輛該類巴士出口至馬來西亞。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【新股IPO】艾美疫苗6660明日截飛 傳國際配售獲足額認購【見下頁】

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消息指公司正與顧問討論上市事宜，料最快下月在港交所上載初步招股文件，預計集資額達數億美元，不過目前仍在初步階段，集資規模及時間表有待落實。

同場加映：【溫股知新】短線無辦法 觀望為上策

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記者：張以正

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電池股 集資 氫能 IPO 港股

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