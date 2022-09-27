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【烏克蘭戰爭】梅德韋傑夫再威脅用核武 認為北約不會干涉

環球政治 18:19 2022/09/27

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俄羅斯總統普京日前再次重提核威懾，讓外界憂慮可能爆發核戰。俄羅斯前總統﹑聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫近日亦重申，俄軍可能向烏克蘭使用核武，並相信北約亦不會干涉。

【烏克蘭戰爭】俄富豪加速離境避役 私人飛機票價升至每張逾21萬 【下一頁】

梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在通訊軟件Telegram發文，指俄羅斯可能被迫向烏克蘭政權動用最恐怖的武器，直指烏國持續大規模軍事行動已威脅俄羅斯的國家安全。他強調，俄羅斯有權在必要時使用核武，並按照國家政策在特定情況下發射。

梅德韋傑夫相信，即使俄羅斯使用核武，北約（NATO）亦不會直接干預俄烏戰爭，直言美國及歐洲的「煽動者」並不會在歐洲的核災難中死亡。

俄男疑拒服兵役當眾自焚 多處徵兵辦公室遇襲 【下一頁】

根據俄羅斯的核武軍事原則，俄國若面臨國家存在危機，包括來自傳統武器的威脅，總統或可選擇動用核武。

美國國家安全顧問沙利文周日（25日）警告俄羅斯，若俄羅斯對烏克蘭使用核武，美國將作出果斷回應。沙利文指美國已從直接、私下及高層溝通等方式與俄羅斯交流，具體說明俄方使用核武面臨的後果，但未透露更多詳情。

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責任編輯：吳漢培

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