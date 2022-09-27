【歐行議息】高盛經濟學家預測：歐洲央行10月、12月將連續加息0.75厘

投行高盛集團預計，歐洲央行可能在 10 月和 12 月會議上將分別加息0.75厘。

Jari Stehn 為首的高盛經濟學家先前曾預測，歐洲央行將會在今年最後一次會議上，溫和地加息 0.5厘，但在最新的報告中顯示，因第四季的通脹率上升，使歐洲央行加息步伐加快，更新的報告亦將終端利率預期提高到 2.75%。

報告預測，歐洲央行在連兩次加息0.75厘後，明年 2 月或會再加息0.5厘，以對抗「政策變得更加有限，通脹數據趨於穩定，而且歐元區會陷入衰退」的危機。

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歐洲央行在本月已歷史性地加息0.75厘，在過去兩次會議上，一共已加息 1.25厘。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）周一（26日）曾表示，即使經濟活動可能「大幅放緩」，央行仍然會在未來幾次的會議上進一步加息，以防範通脹預期持續上升的風險，一改以往長偏溫和的論調。

另外，歐元整合區的消費者物價指數 (CPI)將在周五（30日）發布，料將會影響歐洲央行的下一步決策。

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責任編輯：何珊如