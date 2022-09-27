▲ 【復星系】復星國際將復星旅文持股悉數存入CCASS 疑似部署沽貨行動？

郭廣昌旗下復星國際 （00656） 密密減持上市投資組合套現，最新目標或是持股量高達9.84億股或79.36%的復星旅遊文化 （01992） 。聯交所數據披露，有大戶上周四（22日）將3.72億股或30%復星旅遊文化存入中央結算系統（CCASS），幾乎所有股份轉入復星恆利證券，以當日收市價7.33元計，貨值27億元。

【財經小知識】何謂轉倉+提倉+存倉？

值得留意是，該大戶由8月30日起累將9.77億股或79%復星旅文存入中央結算系統（CCASS），與大股東復星國際持股數目相近，故幾乎可以肯定該存倉大戶就是復星國際。

目前CCASS存倉水平已由8月底時的21.23%增至100%。周二（27日）收市價7.360元推算，該批新存倉的復星旅文股份市值71.9億元。

理論上，絕大部分投資者透過銀行或券商買賣股份時，必須經過CCASS保管及交收，CCASS內股份增加，反映股東將持股置於更方便買賣的帳戶，也加劇投資者對股東減持的憂慮。

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記者：李哲毅