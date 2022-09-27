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【醫療保險】蘇黎世推「危疾雙重保系列」　「易康癒」涵蓋嚴重讀寫障礙等兒童特殊需要

Hot Talk 17:40 2022/09/27

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蘇黎世推「危疾雙重保系列」。

蘇黎世推出「蘇黎世危疾雙重保系列」，包括作一筆過現金賠償的「伴您癒」危疾保障，以及作醫療費用實報實銷的「易康癒」醫療保障。

排除部分罕見疾病以維持可負擔保費

蘇黎世指，其危疾雙重保系列為四大重要危疾和三種早期危疾提供重點保障，包括癌症、原位癌、早期癌症、心臟病、中風等。為把保費維持在較容易負擔的水平，該計劃排除部分罕見疾病，單單針對的4大重要危疾（即癌症、心臟病、中風及腎病），已涵蓋香港25歲或以上人士約90%危疾的索償個案。

同時，蘇黎世的「易康癒」醫療保障，市場首創涵蓋嚴重讀寫障礙，以及常見神經發展障礙症如專注力失調及過度活躍症（ADHD）及自閉症譜系障礙（自閉症）等。該計劃為18歲以下的受保人提供兒童疾病保障，準父母現可為懷孕期22週或以上的未出生孩子申請。

假如確診患上受保兒童疾病如嚴重讀寫障礙、ADHD以及自閉症，除藥物治療及定期診治費用外，輔助治療及諮詢費用如兒科醫生、教育心理學治療師、精神科醫生及遊戲治療師等，均可獲賠償。

「易康癒」亦同時涵蓋其他兒童疾病，如危急型先天性心臟病、嚴重哮喘及手足口病的嚴重（危及生命的）併發症等等。保障涵蓋直系親屬的癌症篩查保障。

優惠碼網上投保享首年保費65折

由即日起至2022年11月30日，網上投保任何以上計劃，使用優惠碼「CI35」成功投保，可享首年保費65折優惠。

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記者：余倩敏

 

 

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