【盈豐之道】大基金投資私募股權資本 跌市中更分散風險

今年對於以美元計價的投資人士是相當有挑戰性的一年，大部份已發展國家的股票市場來說，年初到現在的回報都錄得負數，即使個別國家的股市指數錄得輕微正回報，也被強美元影響其以美元計價的回報，年初到現在，美元指數已上升了14%，令到那些投資了非美元報價的股市的實際損失更大。然而今年到現在，計及美元報價等因素仍然錄得正回報的股市包括南美洲的幾個主要國家，包括阿根廷、巴西和智利等；至於在中東方面，則以土耳其表現最好，計及匯率變動，仍上升了20%；至於在亞洲方面，則以商品出口國印尼表現最好，計及美元變動，仍上升了3%。

再者美國的十年國庫收益率從今年年初的1.5%，迅速上升到現在的3.69%，顯示了如果我們仍然沿用傳统配置股債的六十/四十定率，將不能夠為客戶充分分散投資風險。然而今年在另類投資方面，我們看見幾個類別有不俗的表現，首先在對沖基金方面，我們見到兩個策略做得比較理想，分別是股票長短倉策略和電腦追蹤趨勢策略。由於今年市況比較波動，股票長短倉可透過在同一行業裡買進預期表現較好的股票和同時沽出預期較差的股票，所以與大市的整體表現相關性會較低。至於趨勢追隨者在今年反覆下跌的股市和債市也大派用場，今年普遍錄得雙位數的回報。

另外機構性投資者，包括一些著名大學的投資基金，大公司的退休基金，主權基金等都早在多年前開始投資於私募股權資本中，原因是（一）這類投資與大市相關性低，過去二十年平均回雙倍於標普500指數，（二）投資範圍非常廣泛，涵蓋包括醫療保健、能源、資訊科技，材料與資源。（三）在不同經濟週期中，投資於不同的主題，比方在牛市期間，可投資於成長型股權，聚焦於消費趨勢，和收益增強策略，透過直接貸款填補貸款缺口的機會；在下行週期為例，則可投資於具有整合潛力的收購和建構策略，或透過二級交易購買折扣成熟的基金，與及以特殊情況提供私人債務援救融資。（四）在美國，接近60%的企業收入來自非上市企業，顯示了我們不能忽視這類投資類別的吸引力。