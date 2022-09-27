【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估

花旗發表研究報告指，澳門9月份首25天的博彩總收入（GGR）或達26億元（澳門元，下同），而上周日均收入（daily run-rate）約為1.5億元，為上一周的2倍。該行相信，數據明顯改善，反映訪澳旅量正逐步復甦，考慮到國慶黃金周將至，預計復甦勢頭持續，因此將9月GGR預測由27.5億元上調至30億元。

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該行指出，上周五（23日）澳門單日錄得逾2.6萬人入境，為6月中旬爆發新一輪疫情以來的最高紀錄。再加上澳門近日宣布，內地已同意在10月底至11月初，恢復前往澳門的團體旅遊和電子簽證，該行相信濠賭股將可獲得重估，對行業維持樂觀態度。

花旗對濠賭股最新投資評級及目標價:

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記者：郭秀慧