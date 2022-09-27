大減價即獲多組客問盤　美孚新邨兩房戶590萬元沽　創同類單位5年新低

香港大型銀行加息後，二手樓價持續受壓，市區藍籌屋苑屢現「時光倒流價」。中原地產馮健平表示，美孚新邨6期蘭秀道25號中層C室，實用面積509平方呎，兩房間隔，向東北，望開揚景，去年開價738萬元，原欲善價而沽，惟乏人問津，近日減至640萬元，即獲數組買家洽購，終再減價50萬元，以590萬元易手，創屋苑同類型單位5年新低，實用呎價約11,591元。

代理透露，買家為外區上車客，睇樓一段時間，見近日樓價回軟，而且上址合乎預算，即決定入市自用。

據了解，原業主於1995年以228.5萬元購入上址，持貨27年，現賬面獲利361.5萬元離場，物業期內升值逾1.5倍。談到近期市況，代理說，美孚新邨本月至今暫錄得8宗成交，實用呎價跌至11,717元。

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