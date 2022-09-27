  • 29°C
香港時間 : 2022927日 (週二) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大減價即獲多組客問盤　美孚新邨兩房戶590萬元沽　創同類單位5年新低

股樓投資 17:28 2022/09/27

分享：

分享：

香港大型銀行加息後，二手樓價持續受壓，市區藍籌屋苑屢現「時光倒流價」。中原地產馮健平表示，美孚新邨6期蘭秀道25號中層C室，實用面積509平方呎，兩房間隔，向東北，望開揚景，去年開價738萬元，原欲善價而沽，惟乏人問津，近日減至640萬元，即獲數組買家洽購，終再減價50萬元，以590萬元易手，創屋苑同類型單位5年新低，實用呎價約11,591元。 

代理透露，買家為外區上車客，睇樓一段時間，見近日樓價回軟，而且上址合乎預算，即決定入市自用。

據了解，原業主於1995年以228.5萬元購入上址，持貨27年，現賬面獲利361.5萬元離場，物業期內升值逾1.5倍。談到近期市況，代理說，美孚新邨本月至今暫錄得8宗成交，實用呎價跌至11,717元。

同場加映【有相睇】將軍澳新都城再錄蝕讓 中層兩房4年蝕82萬離場【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

美孚新邨6期 美孚新邨 中原地產 二手市場 私人屋苑

上一篇文章

Ninety One晉達夥拍中銀香港　首推人民幣計價之減碳主題基金

下一篇文章

【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制
【0+3】花旗推薦12隻港股 將受惠本港放寬入境檢疫限制
【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神
【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神
【有相睇】沙田第一城失守「四球」　中層兩房395萬易手
【有相睇】沙田第一城失守「四球」　中層兩房395萬易手
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【帶你睇盤】屯門上車盤連新淨裝修　234呎叫價345萬
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【AAPL】印度iPhone 14 組裝綫已開始運作 料2025將生產全球25% iPhone
【AAPL】印度iPhone 14 組裝綫已開始運作 料2025將生產全球25% iPhone
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款