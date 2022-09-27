【消費券優惠】Trip.com一連五日「消費券每日狂賞」 精選酒店優惠滿1,000元減999元 獨家預售72折香港迪士尼套票

新一輪政府消費券即將於10月1日發放，加上政府宣布「0+3」入境檢疫政策，旅遊服務平台Trip.com亦相應舉行「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分（本周四至下周一），推出酒店及本地玩樂限量優惠，當中包括適用於本地及海外酒店的999元勁減優惠。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

由9月29日早上10時起，網站將開賣17間人氣酒店套票，包括以1,176元入住香港迪士尼樂園酒店標準客房，以3,080元入住港島香格里拉豪華山景大床房（連雙人早餐及1,000元餐飲消費額），以及以1,388元入住馬哥孛羅香港酒店高級客房（連早餐、房內海陸晚餐套餐及白酒）等。

由9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿 1,000元減999元及滿1,000元減199元（共276張）。此外，10月1日消費券發放當天零時零分將再度加碼，同樣派發999元及199元 優惠代碼，名額有限，先訂先得，用完即止。

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此外，本港入境措施放寬至「0+3」安排，港人外遊意慾大增，是次活動Trip.com特選多個旅遊熱點的酒店及機票優惠，目的地包括日本、泰國、韓國等。

本地精選酒店優惠如下：

酒店 優惠詳情 限時優惠

（港幣） 使用999元

優惠代碼後價格

（港幣） 香港迪士尼樂園酒店 標準客房限時優惠 1,176元 177元 迪士尼探索家度假酒店 限時優惠 1,048元 49元 九龍香格里拉大酒店 豪華大床房＋1,000元餐飲消費額＋早餐 2,310元 1,311元 港島香格里拉大酒店 豪華山景大床房＋1,000元餐飲消費額＋雙人早餐 3,080元 2,081元 香港帝苑酒店 高級套房＋Crown Club 早餐或雅苑座自助早餐＋下午茶、雞尾酒＋開胃小吃＋歡迎水果 1,778元 779元 雅格酒店 城景特大雙人床客房＋自助早餐 1,148元 149元

人氣玩樂門票優惠如下：

門票 優惠 官方售價

（港幣） 推廣價

（港幣） 香港迪士尼樂園 獨家預售72折優惠套票

門票 送 頭箍 (價值169元或以上) - 成人 808元 579元 獨家預售72折優惠套票

門票送頭箍 (價值169元或以上) - 小童 644元 442元 Häagen-Dazs 外賣雙球雪糕電子禮券 【買一送一優惠 】69元即可享兩客雙球雪糕 138元 69元 東方之珠維港遊觀光遊船 (包括小食及飲品) 獨家4折優惠船票 - 寫意午後 ‧ 維港遊A 220元 88元 獨家4折優惠船票 - 迷醉黃昏 ‧ 維港遊 230元 92元 獨家4折優惠船票 - 幻彩詠香江 ‧ 維港遊 300元 120元

Trip.com香港地區電子商務主管葉卓銘表示：「政府發放第二階段第二期消費券，適逢十一假期及政府調整入境防疫政策，市民對於旅遊項目的消費意慾大大增加。市民對Staycation的熱情不減，加上對海外旅遊的冀盼，熾熱的需求將帶動香港經濟增長。我們將繼續努力夥拍更多酒店和產品供應商，推出更多極具吸引力的住宿及旅遊產品優惠，繼續為港人發掘香港好去處，為重振香港的經濟出一分力。」

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責任編輯：嚴浩文