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【消費券】Trip.com同時搶攻Staycation及海外遊機遇　9月29日起推5天優惠

商業 17:10 2022/09/27

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Trip.com搶先推出外遊及本地Staycation優惠。(資料圖片)

政府消費券即將於10月1日發放，加上最新「0+3」放寬檢疫安排，勢令市民出遊意慾更強，Trip.com將配合推出「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分（本週四至下週一）進行，有酒店、本地玩樂限量優惠，每晚放送本地、海外酒店適用的HK$999優惠代碼。

【飲食業】放寬檢疫後市民選擇節日外遊　黃家和：飲食業憂慮生意再受壓

Trip.com香港地區電子商務主管葉卓銘表示，第二階段第二期消費券派發加上十一假期及入境防疫政策放寬，市民對旅遊項目消費意慾大增。市民對Staycation的熱情不減，冀盼加出外旅遊，需求將帶動香港經濟增長。

9月29日早上10時將會開賣17間人氣酒店套票，包括：以HK$1,176超低價入住香港迪士尼樂園酒店，以HK$2,310入住港島香格里拉豪華山景大床房（連雙人早餐及HK$1,000 餐飲消費額），以及以HK$1,388入住馬哥孛羅香港酒店高級客房（連早餐、房內海陸晚餐套餐及白酒）等。有意出境旅遊的港人，亦可留意網站提供的多個特選旅遊熱點酒店及機票優惠，目的地包括：日本、泰國、韓國等。

9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿 HK$1,000減HK$999及滿HK$1,000減HK$199（共276張）。另於10月1日消費券發放當天零時零分將再度加碼，同樣派發 HK$999 及 HK$199優惠代碼，名額有限，先訂先得，用完即止。用戶如以指定信用卡或電子錢包預訂相關產品，亦可享有不同優惠，每單折扣勁減可達HK$250。

【消費券】荃灣廣場升級戶外空間兼引入新商戶　拓區內年輕家庭客

責任編輯:王浩賢

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