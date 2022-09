英保守黨擬醞釀逼宮卓慧思 批暴力減稅釀英鎊危機

英國首相卓慧思上台後,隨即公布減稅及補貼措施暴力刺激經濟。英媒報道指,部分保守黨員不滿卓慧思大幅度減稅,憂慮她會進一步破壞經濟,於是去信「1922委員會」提出不信任動議。

卓慧思(Liz Truss)上任後履行競選承諾,推出連串大規模減稅措施暴力拯救經濟,導致英磅暴瀉,英國經濟前境未明。有前首相約翰遜(Boris Johnson)任內官員、現任國會議員向天空新聞(Sky News)透露,黨內成員對卓慧思孤注一擲的舉動感到不滿,批評其措施會摧毀經濟。

前內閣大臣批評卓慧思及財相關浩霆(Kwasi Kwarteng)「用高級程度考試(A-Level)嘅經濟學玩弄民眾生活」,指政府的財政政策與英倫銀行貨幣政策相違背,兩者產生嚴重衝突。

該名前官員稱,有黨內成員已去信予「1922委員會」主席布拉迪(Graham Brady),向新首相提出不信任動議。

下議會財政委員會主席、保守黨議員Mel Stride亦批評減稅方針錯誤,認為明智做法是先評估市場對近日經濟狀況所作出的反應,並非短期內再發出更多相同信號。

資深保守黨黨員祁淦禮(Ken Clarke)形容卓慧思優待富人的做法猶如拉丁美洲國家,對其減稅措施不看好。前財相歐思邦(George Osborne)亦敦促政府,盡快結束減稅及增加借貸的「精神分裂」政策。

至於關浩霆一位盟友向《泰晤士報》解釋指,英磅急瀉只是「一群人玩弄經濟把戲」(City boys playing fast and loose with the economy),強調英磅匯率未來會維持平穩。

責任編輯:郭麗明