  • 29°C
香港時間 : 2022927日 (週二) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英保守黨擬醞釀逼宮卓慧思 批暴力減稅釀英鎊危機

環球社會熱點 18:36 2022/09/27

分享：

分享：

英國首相卓慧思上台後，隨即公布減稅及補貼措施暴力刺激經濟。英媒報道指，部分保守黨員不滿卓慧思大幅度減稅，憂慮她會進一步破壞經濟，於是去信「1922委員會」提出不信任動議。

英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌 【下一頁】

卓慧思（Liz Truss）上任後履行競選承諾，推出連串大規模減稅措施暴力拯救經濟，導致英磅暴瀉，英國經濟前境未明。有前首相約翰遜（Boris Johnson）任內官員、現任國會議員向天空新聞（Sky News）透露，黨內成員對卓慧思孤注一擲的舉動感到不滿，批評其措施會摧毀經濟。

前內閣大臣批評卓慧思及財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）「用高級程度考試（A-Level）嘅經濟學玩弄民眾生活」，指政府的財政政策與英倫銀行貨幣政策相違背，兩者產生嚴重衝突。

該名前官員稱，有黨內成員已去信予「1922委員會」主席布拉迪（Graham Brady），向新首相提出不信任動議。

英公共充電樁收費急升逾4成 5月起貴近百元 【下一頁】

下議會財政委員會主席、保守黨議員Mel Stride亦批評減稅方針錯誤，認為明智做法是先評估市場對近日經濟狀況所作出的反應，並非短期內再發出更多相同信號。

資深保守黨黨員祁淦禮（Ken Clarke）形容卓慧思優待富人的做法猶如拉丁美洲國家，對其減稅措施不看好。前財相歐思邦（George Osborne）亦敦促政府，盡快結束減稅及增加借貸的「精神分裂」政策。

至於關浩霆一位盟友向《泰晤士報》解釋指，英磅急瀉只是「一群人玩弄經濟把戲」（City boys playing fast and loose with the economy），強調英磅匯率未來會維持平穩。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
今日
北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
俄男疑拒服兵役當眾自焚 多處徵兵辦公室遇襲
今日
俄男疑拒服兵役當眾自焚 多處徵兵辦公室遇襲
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
今日
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
今日
英國皇家郵政出紀念郵票 展英女王在位4時期面貌
為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完
今日
為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完

你可能感興趣

北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
今日 13:25
北溪二號管道壓力神秘驟降 丹麥：氣體已洩至波羅的海
俄男疑拒服兵役當眾自焚 多處徵兵辦公室遇襲
今日 13:51
俄男疑拒服兵役當眾自焚 多處徵兵辦公室遇襲
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
今日 15:15
「木星衝」香港今晚凌晨登場 相隔59年最接近地球
網絡熱話 經濟 貨幣政策 卓慧思 減稅 英國 英倫銀行 補貼

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】梅德韋傑夫再威脅用核武 認為北約不會干涉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加拿大取消所有入境防疫限制 周末生效
加拿大取消所有入境防疫限制 周末生效
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔本周作廢 仍有3.6億張流通
為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完
為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完
新型冠狀肺炎全球疫情（09月27日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月27日 時間18:00）
俄羅斯爆校園槍擊 15死包括11學生（第四版）
俄羅斯爆校園槍擊 15死包括11學生（第四版）
【烏克蘭戰爭】普京或周五宣布烏4地入俄 北溪二號管道疑洩漏（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京或周五宣布烏4地入俄 北溪二號管道疑洩漏（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款