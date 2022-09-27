▲ 【閱文772】QQ閱讀電子書設備即將停運 10.26起不支持新書購買

繼亞馬遜（Amazon，美：AMZN）Kindle電子書店早前宣布將退出中國市場後，騰訊 （00700） 旗下閱文 （00772） 宣布，QQ閱讀電子書設備或口袋閱將於10月26日停止相關業務的運營，此後設備將不支持新書購買。用戶可以繼續使用設備閱讀已下載的書籍，儲存在設備中的電子書及個人文件不受影響。

公告又稱，QQ閱讀電子書設備或口袋閱賬戶內的已購書籍信息和餘額資產，與對應的起點讀書App同賬戶互通，用戶可前往起點讀書App以相同賬號登錄後繼續使用和閱讀。強調QQ閱讀電子書設備/口袋閱將繼續為用戶提供客戶服務。

有內媒指，口袋閱是閱文集團於2019年推出的一款多功能電子書閱讀器，除電子書閱讀外，還兼具電話、短信等功能，是內地首款支持運營商網絡的電子閱讀器。

2022年上半年，閱文集團實現收入40.87億元，同比下滑5.9%。互聯網行業吹起淡風，閱文集團上半年收入40.87億元，按年下滑5.9%，公司近月採取一系列控製成本、提昇運營效率的舉措，更加聚焦關鍵業務和長期目標。

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編輯：李哲毅