【拿拿聲快訊@iM網欄】科技平台創造新興工種 成就新時代人才

「大數據工程」？「數據分析」？「數據科學」？這些令人似懂非懂的科技術語，也許會讓人誤以為科技企業與日常生活相距甚遠；事實上，科技和數據應用是十分「貼地」，每項數據反映各類現象或產品問題，從中抽絲剝繭並分析解讀，可為數據賦予實際意義，做到以科技改善大眾生活；正因如此，Lalamove以科技貫穿整個企業營運，例如產品部可透過商業營運數據指引如何優化產品及服務，再由技術部門將構想變為現實。

正因為科技將Lalamove每個部門環環相扣，當中衍生出多元化及新興的科技職位，大數據工程正是其中一職。大家可能以為大數據工程很難理解，但當中原理跟日常生產咖啡一樣簡單：生產咖啡豆須先將不同產地的生豆收集，進行篩選、混合、烘焙等工序，調配出不同風味的咖啡豆予咖啡師沖煮；數據好比咖啡豆，要先將不同源頭的數據搜集，再將其篩選、整理、合併和建立數據庫，才可因應不同業務和應用埸景呈現所需的「咖啡豆」。

大數據工程可推動公司借力數據作業務、商業決策等分析，從而提升營運效率和準確性。然而，從事大數據工程不一定必須修讀電腦本科，Lalamove大數據技術主管歐陽亦泰 (Alvin) 於2015年加入團隊，為首個專責處理數據的員工，縱然他不是電腦本科出身，多年來與公司一同成長，從零開始為公司建立數據庫及基礎設施。短短數年間，Alvin已管理超過10人的大數據技術團隊，收集和梳理各項數據，為公司建立數據倉庫於各部門，把數據應用至不同的業務場景，可見分析思維及創意等軟技能與本科知識同樣重要。

對於科技人才，最重視的是學習最新科技及實戰的機會，作為一家以科技推動的企業，Lalamove 是香港少數擁有全面及多面向的技術工程團隊的公司，涵蓋手機軟件及網頁開發、機器學習至大數據工程等各樣技術，可提供機會讓同事接觸不同技術範疇的知識。另外，Lalamove足跡遍佈亞洲及拉丁美洲逾30個城市，員工的發揮空間不只在香港，於香港可參與各地市場的決策，從中了解不同地區的客戶需求和文化；員工藉此可建立國際視野，拓展事業發展空間。

處於數據年代，「硬件」、「軟件」兼備的Lalamove為人才提供成長和表演舞台，升遷制度以能力為重；多元化的科技職位為有意貢戲社會的不同背景人才提供出路及機遇，培育科技人才。

作者_余浩然簡介： 人力資源副總裁暨東南亞地區總經理。負責Lalamove全球人力資源事宜，尤其在世界不同市場建立多元及國際化團隊，協助公司業務持續發展。又同時分管Lalamove東南亞地區業務。

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