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【元宇宙】Walmart夥Roblox　推虛擬樂園Walmart Land及遊戲世界Universe of Play

科技 17:30 2022/09/27

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Walmart宣布已與元宇宙遊戲平台Roblox合作，在該平台上建立元宇宙服務Walmart Land和Walmart’s Universe of Play。

電商巨頭沃爾瑪（Walmart）於今年初，被爆出正為進軍元宇宙作準備，提交7項有關元宇宙、NFT與加密貨幣相關的專利申請。而終在昨（26日），Walmart終於宣布已與元宇宙遊戲平台Roblox合作，在該平台上建立元宇宙服務Walmart Land和Walmart’s Universe of Play。

【元宇宙】Google、Meta使用流量太多　歐盟電信商要求分攤網絡成本

【機迷熱話】Meta宣布將於下月11日　發布新款VR裝置

Walmart指，Walmart Land及Universe of Play都是以遊戲型態的元宇宙服務，Walmart Land主打沈浸式體驗的遊樂園，並設有虛擬商品商店 「verch」、可以鳥瞰世界的摩天輪以及可在各種遊戲和比賽中獲得的可解鎖代幣和徽章。

Walmart Land的三大體驗空間包括：

1）Electric Island：設互動鋼琴走道、舞蹈挑戰、由怪奇物語（Stranger Things）主角Noah Schnapp帶領的Netflix體驗以及用戶可以學習混合不同節拍的DJ台。

2）House of Style：設有虛擬更衣室、化妝訓練場和一個溜冰場。

3）Electric Fest： 設有虛擬音樂會，並會有Madison Beer、Kane Brown和YUNGBLUD等歌手的演出。

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而Universe of Play則集結Walmart所銷售的各種熱門玩具如侏羅紀世界、Paw Patrol汪汪隊立大功等，並將它們嵌入遊戲中，讓用戶參與。而Walmart的飛艇會在定期掉落玩具。

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Roblox作試驗場　盼吸引Z世代

Walmart首席市場營銷主任William White表示，Roblox是目前全球成長最快也是最大的元宇宙平台，也是Walmart進軍元宇宙的試驗場，希望能從中吸引新一代的消費者，特別是25歲左右或是更年輕的Z世代。

任何裝置都可存取Walmart Land與Universe of Play，不僅限於Oculus Rift或HTC Vive，還支援PC、Mac、iOS、Android、Amazon裝置及Xbox遊戲機。

【元宇宙】日MOS BURGER加入元宇宙　月面店迎合數碼世代宣傳

責任編輯：曾曉汶

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