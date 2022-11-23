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【新股IPO】國鴻氫能首次遞表來港上市　或成本港首家氫燃料電池上市公司

新股IPO 20:36 2022/11/23

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【新股IPO】國鴻氫能首次遞表來港上市　或成本港首家氫燃料電池上市公司

內地最大生產氫燃料電池及系統解決方案提供商，國鴻氫能周二（22日）遞表上市，華泰為獨家保薦人。上半年總收入按年增94%至共1.9億元人民幣（人民幣，下同）；毛利按年增1.58倍至3540.1萬元；期內虧損則擴大95%至1.51億元。

國鴻氫能截至期末研發團隊共79人，截至11月14日，氫燃料電堆出貨量逾450兆瓦。

國鴻於2015年成立，2017年建成氫燃料生產基地。若集團赴港上市，將成本港首個氫燃料電池技術上市公司。集團預計集資額將作擴大其氫燃料電池電堆及電池系統產能及研發；上下游行業公司投資、收購及合作；團隊建設、招募及培訓；以及一般營運資金用途。

早前據9月彭博社外電消息指，內地氫燃料電池生產商國鴻氫能（SinoSynergy）據報擬明年來港上市，或集資數億美元，本最快於10月招股。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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