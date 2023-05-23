▲ 【新股IPO】國鴻氫能第二度遞表來港上市 或成本港首家氫燃料電池上市公司

內地第二大生產氫燃料電池及系統解決方案提供商，國鴻氫能周一（22日）第二度遞表上市，華泰國際為獨家保薦人。2022年總收入按年增63%至共7.5億元人民幣（人民幣，下同）；期內虧損收窄61%至2.7億元。

國鴻氫能截至期末研發團隊共187人，生產線位於浙江嘉興、廣州、重慶、上海、內蒙及河南等地。截至5月16日，氫燃料電堆出貨量逾550兆瓦。

集團毛利率從27.9%減少至21.2%，主要由於第三方採購利潤率較低，該類部件與集團氫燃料電池系統一同銷售，以提供更全面及隨時可用的氫燃料電池解決方案;及存貨及許可減值虧損增加。

集團料今年年錄得大額虧損淨額及經營現金流出，歸因持續增加研發活動的投資，為聘用及挽留人才以及擴大生產規模而產生僱員相關費用。

國鴻於2015年成立，2017年建成氫燃料生產基地。若集團赴港上市，將成本港首個氫燃料電池技術上市公司。集團預計集資額將作擴大其氫燃料電池電堆及電池系統產能及研發；上下游行業公司投資、收購及合作；團隊建設、招募及培訓；以及一般營運資金用途。

集團於去年11月22日曾遞表上市，意味申請到期後即再度遞表。據外電彭博社於去年9月指出，內地氫燃料電池生產商國鴻氫能（SinoSynergy）據報擬今年來港上市，或集資數億美元。

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記者：宋佩恩

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