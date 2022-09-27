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【烏克蘭戰爭】俄富豪加速離境避役 私人飛機票價升至每張逾21萬

環球社會熱點 17:30 2022/09/27

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俄羅斯總統普京上周宣布局部動員，引起國內強烈反彈。近日大批俄羅斯適齡男子離境避免被徵召入伍，不少富豪民眾更乘搭私人飛機離開，導致8座噴氣式飛機租金已升至8萬英鎊（約68萬港元）。有噴射客機預約服務公司指，現時預約已經飆升至5,000個。

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由於俄羅斯公民可以免簽入境西亞國家亞美尼亞（Armenia）、阿塞拜疆（Azerbaijan）及土耳其，所以大量俄羅斯男子正前往當地。據報私人飛機票價已大幅飆升，每張要價介乎2萬至2.5萬英鎊（約17萬至21萬港元）。而8座式噴氣機租金亦有上升，每架租金現時介乎8萬至14萬英鎊（約68萬至119萬港元）。

噴射客機代理公司Your Charter總監Yevgeny Bikov形容，現時情況簡直瘋狂，以前每日大約收到50個預約，但現時已升至約5,000個。他同時指，公司為滿足需求及降低價格，已開始承租更大型的商用飛機，但仍未能完全滿足需要。Bikov透露，前往亞美尼亞首都Yerevan的大型商用飛機票價已升至每張約20萬俄羅斯盧布（約2.7萬港元）。

俄認動員令有錯誤 未決定是否封關 【下一頁】

提供私人飛機航班的企業FlightWay表示，前往亞美尼亞、土耳其、哈薩克斯坦及杜拜的單程航班需求正在增加。負責人Eduard Simonov透露，需求已大增50倍，並指受西方國家制裁影響，歐洲公司紛紛離開市場，可出租飛機數目大幅下降，價格較半年前大幅增加。

俄羅斯商報《Kommersant》報道，有遊戲設計公司包機，將旗下員工帶離俄羅斯。Simonov形容，現時公司客戶群體已經改變，不少乘客此前從未乘搭私人飛機。

有英國研究於今年6月時預料，俄羅斯今年將有約15%百萬富翁離開，而普京動員後更會增加流失人數，憂慮俄羅斯經濟或進一步受損。

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責任編輯：李俊儀

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