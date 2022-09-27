【濠賭股】滙豐環球研究：澳門旅客將回升至4萬人次　濠賭股中最看好酒店房最多的金沙中國

澳門政府本周決定恢復內地旅客赴澳的旅遊電子簽注及旅行團，滙豐環球研究認為，澳門放寬旅遊政策將是邁向復甦的重要一步，顯示中央對澳門的支持，預期澳門日均旅客量可望由目前的2.1萬人次，升至4萬人次，當中較看好金沙中國 （01928） 。金沙今日收報21.05元，升3.2%

基本面需時改善，旅客量與疫情前仍有顯著差距

澳門行政長官賀一誠指，恢復團體旅遊的工作需要約一個月時間準備，意味10月底或11月初才會落實。滙豐指，今次是澳門自2020年9月放寬旅遊政策後，時隔超過兩年再次重新開關，認為增加旅遊便利將令澳門進一步復甦，更重要是表明北京將繼續支持澳門。

不過，滙豐認為，澳門經濟基本面可能需要時間改善，未來數季需求增長可能保持緩慢，要視乎疫情發展及各省市的旅遊限制會否影響旅客旅遊的意慾。雖然該行預期澳門日均旅客量將回升至4萬人次，仍與2019年每日10.8萬人次有顯著差距。

濠賭股中，滙豐相對看好金沙中國前景，指澳門9月前25天博彩收益（GGR）達26億元澳門元，意味過去7日的日均收益率（Average Daily Rate，ADR）達1.5億元澳門元，較8月份有顯著改善，加上金沙酒店房間數量遠較同業銀河娛樂 （00027） 多近8000間，認為更有力抓緊旅客回歸的大量需求，給予金沙「買入」評級，目標價21.5元。

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