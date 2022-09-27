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【國慶黃金周】美團：國慶假期「本地遊、周邊遊」等搜索量暴漲440%　搜索熱度漲幅最高目的地分類竟是這4個

Hot Talk 16:45 2022/09/27

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【國慶黃金周】美團：國慶假期「本地遊、周邊遊」等搜索量暴漲440%　搜索熱度漲幅最高目的地分類竟是這4個

美團 （03690） 用戶國慶出遊調研最新數據顯示，國慶假期前一周，「本地遊、周邊遊」等關鍵詞搜索量按年暴漲440%；北京、上海、南京、蘇州、廣州、成都、深圳、杭州等城市搜索增幅明顯。其中，用戶搜索熱度漲幅最高目的地分類分別是景點、公園、博物館、溫泉、動物園。

大摩：內需成中國經濟增長唯一引擎　料中央未來數月公布明年春季開關【下一頁】

今年國慶假期，多地倡導就地過節，超過五成用戶會選擇在出遊前3天內甚至當天臨時制訂計劃，今年國慶「臨時決策」的出遊特徵或將延續，自9月28日起，住宿、景區、交通等旅遊品類有望迎來新的預訂小高峰。

酒店套餐預訂量提升近2倍

數據顯示，美團平台上酒店套餐的預訂量按年提升近2倍，本地周邊的住宿搜索熱度提升約80%。其中，北京四合院、上海老洋房等具有城市特色的民宿瀏覽熱度增長了213%。

不少人計劃在假期體驗各類流行的新業態，劇本殺、密室等沉浸式娛樂項目近期的搜索熱度大漲，一線城市熱門商家的黃金周檔期成為「搶手貨」。九成用戶表示，比起熱門去處，更期待小眾、人少的去處和玩法，因「更有探索感、更好玩」。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

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編輯：陳韻妍

 

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