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【英鎊定存】英鎊爆加息搶客戰 1年定存最高息3.18厘

16:50 2022/09/27

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英鎊陷貨幣危機，港銀爆加存息搶客戰。

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英國提出半世紀以來最大稅制改革，投資者戲稱新首相卓慧思豪賭經濟，市場擔心原本失控的英國通脹再惡化，以及加深財赤，耗空庫房，累英鎊昨天（26日）急瀉1.57%，更一度插至1.038的有紀錄新低。

英鎊陷信心危機，在風雨飄搖下，幸而港銀大幅上調英鎊定期存款息，大眾銀行今天（27日）加息，但不及美資大行搶眼。

英倫銀行僅發聲明令市場失望　大行紛估英鎊兌美元年底跌落1算【下一頁

花旗昨帶頭提高多個存期的英鎊定存年息，3個月年息加0.41厘，新息率至1.44厘；半年年息加0.59厘，新報2.29厘；1年息率更驟加0.66厘至3.18厘，晉級長息榜之首。而早前星展、招商永隆及工銀亞洲等，已先後調升英鎊定存息。正因英鎊爆加息搶客戰，稍為緩減鎊滙急瀉的衝擊。

不過，論及英鎊定存最高息，以7天期選擇最多，集友提供10厘年息，中銀香港 （02388） 為11厘年息，南商、恒生 （00011） 及滙豐（HSBC）齊為12厘年息，富邦以13.88厘年息膺冠絕全城的高息王。

英鎊昨早一開市在亞洲時段即受狙擊，曾狂瀉500點子，兌美元插至1.03，兌港元一度跌穿8.2的有紀錄新低。今天鎊滙止跌倒升，兌美元暫報1.07，但滙市專家普遍看淡英鎊的中短期前景。

華僑永亨經濟師姜静認為，未來兩周料英鎊兌美元的上落區間介乎1.035至1.0826，兌港元的支持位在8.12，阻力區為8.498。

對沖基金做空股滙　估英倫銀行最終加息至10厘【下一頁

恒生首席市場策略員温灼培今早對媒體說，英倫銀行雖暗示或以緊急加息捍衞英鎊，但相信無力挽鎊滙頹勢，仍有機會在1算探底，畢竟英揆新政不能單靠「派錢」應對能源危機。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，市場對英國財政部長公布的減稅等財政策略措施反應明顯負面，由於市場重新評估財政支出措施對通脹的潛在影響，以及資金所需而要大量發行債券，都令英鎊遭到大幅拋售。

廖嘉豪拆解，市場最大的憂慮是英國缺乏中期經濟前景的預測，政府的財政策略亦沒有獨立成本，再加上減稅刺激需求，或須英倫銀行更快加息去壓抑通脹，與財政措施為求減低衰退風險的目的相背馳。

廖嘉豪補充，英鎊前景仍然疲弱，未來3個月料鎊滙低見1.01，半年至1年重上1.2 ，兩年長期目標為1.28。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

渣打集團（02888） 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 美元 加息 英倫銀行 英鎊 外幣定期存款 定期存款

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