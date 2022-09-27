【保險業調查】貝萊德：79%受訪保險業者　計劃檢討長期策略性資產分配

▲ 貝萊德：79%受訪保險業者 計劃檢討長期策略性資產分配

貝萊德的年度保險業調查顯示，今年市況迅速轉變，保險業者因而尋求革新投資方式，聚焦具抗跌力的投資組合構建、管理流動性，以及推動綜合科技。

60%保險業者視通脹為最關注市場問題

調查指，79%受訪保險業者計劃檢討其長期策略性資產分配，當中48%業者今年將檢討其風險胃納承受能力。60%保險業者視通脹為最關注市場問題，資產價格波動性 （59%）和流動性（58%）則緊隨其後。

為進一步分散投資，87%保險業者計劃未來兩年增加對私營市場的配置，亦相對於目前的配置將平均提高3%。保險業者還計劃採用槓鈴策略 （barbell approach），以增加對流動資產的配置，當中37%受訪者有意配置現金，另有31%受訪者打算配置固定收益資產。

貝萊德金融機構團隊全球主管Charles Hatami表示，當前投資格局是過去兩年的波動市況所致，市場不確定性料有增無減。保險業客戶明白到採用大規模創新和靈活變通的方法，對於駕馭未來複雜的環境至關重要，故加快檢討投資組合以平衡風險和流動性。

逾3分2受訪者擬在投資組合中廣泛落實ESG目標

超過3分之2受訪者指，有可能或非常有可能於未來24個月內，在其投資組合中廣泛落實ESG目標。85%受訪者表示，有可能或非常有可能承諾為其投資組合制定具體氣候目標。62%受訪保險業者認爲，與可持續發展相關的決策，是未來幾年影響其所在行業的主要趨勢。

65%受訪保險業者指出，數碼轉型和科技是未來12至24 個月保險業最重要的趨勢。98%受訪者使用人工智能、機器學習、預測分析、區塊鏈或結合使用多種技術，其中預測分析於保險業務管理（65%）和投資營運（72%）兩個領域均被應用。

至於未來科技支出，絕大多數受訪保險業者有意優先投資在資產及負債管理（68%），其次是監管合規（54%）和市場數據（53%） 。

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記者：余倩敏