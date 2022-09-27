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【安倍國葬】岸田認可任內施政 菅義偉讚「真正領袖」

環球社會熱點 16:58 2022/09/27

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日本前首相安倍晉三國葬儀式完成，多名政要名人均有出席。現任首相岸田文雄致悼詞時表明，認可安倍任內施政取得的成就，並為對方離世致以深切哀悼。前首相菅義偉則讚揚安倍，是一位「真正的領袖」。

【安倍國葬】排隊人數眾多 提前開放獻花 【下一頁】

國葬於當地時間周二（27日）下午2時開始，其妻子安倍昭惠捧起骨灰罈進入武道館。開首先播放一段安倍的紀念影片，回顧其一生。當中包括安倍彈奏鋼琴曲《花正在開》，以及與各國領袖合照。台下眾人包括安倍昭惠被發現眼中含淚。

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岸田文雄隨後上台致悼詞，他先就安倍離世致以深切哀悼。岸田亦讚揚安倍任內施政成果，包括加強美日關係﹑聯手澳洲及印度促成四方安全對話，以及提出自由及開放的印太關係等。

岸田承諾會秉承安倍志願，全力繼續營救上世紀70至80年代被北韓擄走的日本人。岸田其後用英文說出，「做正確的事便是勇敢」（Courage is doing what is right），讚揚安倍一個勇敢之人，希望對方能安息。

【安倍國葬】今日下午1時舉行 耗費近億惹爭議 【下一頁】

身為安倍長年發言人兼接任成首相的菅義偉以友人身份發言，稱對安倍的死感到「悲傷及憤怒」。他指留意到不少20至30歲的青壯年人士向安倍獻花，稱安倍一直希望令日本年輕人感到希望及自豪，亦想日本未來更加好。

菅義偉亦對曾經與安倍共事多年感到榮幸，大讚對方即使面對困難時間仍挺身而出，是「日本真正領袖」（a true leader of Japan）。

出席安倍國葬的政要名人

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責任編輯：吳漢培

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