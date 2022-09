【安倍國葬】岸田認可任內施政 菅義偉讚「真正領袖」

日本前首相安倍晉三國葬儀式完成,多名政要名人均有出席。現任首相岸田文雄致悼詞時表明,認可安倍任內施政取得的成就,並為對方離世致以深切哀悼。前首相菅義偉則讚揚安倍,是一位「真正的領袖」。

國葬於當地時間周二(27日)下午2時開始,其妻子安倍昭惠捧起骨灰罈進入武道館。開首先播放一段安倍的紀念影片,回顧其一生。當中包括安倍彈奏鋼琴曲《花正在開》,以及與各國領袖合照。台下眾人包括安倍昭惠被發現眼中含淚。

岸田文雄隨後上台致悼詞,他先就安倍離世致以深切哀悼。岸田亦讚揚安倍任內施政成果,包括加強美日關係﹑聯手澳洲及印度促成四方安全對話,以及提出自由及開放的印太關係等。

岸田承諾會秉承安倍志願,全力繼續營救上世紀70至80年代被北韓擄走的日本人。岸田其後用英文說出,「做正確的事便是勇敢」(Courage is doing what is right),讚揚安倍一個勇敢之人,希望對方能安息。

身為安倍長年發言人兼接任成首相的菅義偉以友人身份發言,稱對安倍的死感到「悲傷及憤怒」。他指留意到不少20至30歲的青壯年人士向安倍獻花,稱安倍一直希望令日本年輕人感到希望及自豪,亦想日本未來更加好。

菅義偉亦對曾經與安倍共事多年感到榮幸,大讚對方即使面對困難時間仍挺身而出,是「日本真正領袖」(a true leader of Japan)。

出席安倍國葬的政要名人

