【旅遊優惠】Trip.com周四起推「消費券每日狂賞」　每晚10時派減999元優惠代碼　設多間本地及海外酒店優惠

▲ Trip.com周四起推「消費券每日狂賞」 每晚10時派減999元優惠代碼 設多間本地及海外酒店優惠

香港放寬入境檢疫限制至「0+3」，以及適逄第二階段第二期的政府消費券將於10月1日發放，為了同時推動港人於本地及海外旅遊，攜程集團 （09961） （美：TCOM）旗下Trip.com宣布，由周四（29日）早上10時至下周一（10月3日）晚上11時59分舉行「消費券每日狂賞」活動，推出多個酒店、本地玩樂限量優惠，以及本地、海外酒店適用的「HK$999」優惠代碼。

於活動期間，每晚10時起，Trip.com用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿HK$1,000減HK$999及滿HK$1,000減HK$199，共有276張。此外，10月1日消費券發放當天零時將加碼派發 「HK$999 」及 「HK$199」 優惠代碼，名額有限，先訂先得，用完即止。

Trip.com指，共17間人氣酒店套票於周四早上10時開賣，例如能以1176元入住香港迪士尼樂園酒店、以2,310元入住港島香格里拉豪華山景大床房連雙人早餐及1,000元餐飲消費額等。

部份優惠一覧

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Trip.com香港地區電子商務主管葉卓銘表示，政府發放第二階段第二期消費券，適逢十一假期及政府調整入境防疫政策，市民對於旅遊項目的消費意慾大大增加。市民對Staycation的熱情不減，加上對海外旅遊的冀盼，熾熱的需求將帶動香港經濟增長。公司將繼續夥拍更多酒店和產品供應商，推出更多極具吸引力的住宿及旅遊產品優惠，為重振香港的經濟出一分力。

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編輯：袁諾曦