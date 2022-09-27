美聯儲加息終點或超預期

美聯儲9月FOMC會議上調聯邦基金利率75個基點至 3%-3.25%區間，實現連續第三個季度上調利率，並將借貸成本推至 2008 年以來的最高水準。

從通脹預期、總體通脹率以及近期食品和能源價格幾個重要分項來看，加息100個基點暫不具備充分的資料支援。然而短期通脹分項資料的見頂回落也不足以改變美聯儲貨幣政策「加息並保持」的決心和態度。我們假設美國通脹環比每月平均下滑0.1個百分點的情況下，美國9-11月的核心通脹預計仍將保持在6%以上，而10-12月的核心通脹率預計也將維持在5.77%。因此，未來年內兩次議息會議若決議75/75或75/50的加息幅度也將被視為新的常態化。

長期核心通脹仍難回落，明年美聯儲加息幅度或超市場預期。核心通脹之所以頑固，核心原因一方面源於美國勞動力市場失衡導致的「工資價格螺旋」效應。另一方面，我們發現全球地緣危機抬升了美國企業在全球價值鏈上的定價權。這種企業的定價權優勢消化了加息政策對通脹的時滯影響。具體來說，儘管疫情後全球供應鏈持續恢復，大宗商品價格有所回落，但美國企業（尤其是製造業）仍保持較疫情前的較高利潤。其中一個重要原因是美國的出口貿易正效應有所強化。烏俄危機下，歐洲的貿易條件負效應加劇，導致企業整體出口競爭力下滑，價值鏈上交易成本顯著抬升。相比歐洲，美國出口商相對交易成本有所下降。此外，歐洲以及部分新興市場對美國大宗商品出口依賴度顯著增加，這導致出口企業擁有了更多的定價權優勢。

從內部來說，美國近30年來資料密集型產業崛起以及行業集中度抬升幫助美國企業在地緣動盪的環境中繼續鞏固了自身的定價優勢， 這種定價優勢因此一定程度上消化了本國利率和薪資快速上升的帶來的成本壓力。未來美國企業的相對交易成本優勢能否延續需要觀察全球地緣矛盾是否持續動盪。我們的基本假設是如果全球（例如俄羅斯與歐洲之間）地緣矛盾進一步分化和持續，那麼在一段時間內美國企業將繼續在全球價值鏈上保持現有的定價優勢。我們認為這種優勢也給了美聯儲更大的加息決心。這也是為何本次FOMC會議聯儲首次承認了未來終端利率上調至超過4.5%的可能。另外，當前美國部分經濟學家和一些聯儲官員開始呼籲上調美國名義中性利率至3%。這應該是考慮到了美國勞動力市場和全球地緣政治對美國通脹結構性的內外深刻影響。我們認為，一旦名義中性利率上調至3%，未來美聯儲的加息幅度可能會超過市場預期。

責任編輯︰梁浩碩