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股民劈價450萬賣樓補倉　君傲灣三房戶930萬元　創3年新低

股樓投資 16:42 2022/09/27

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美國連番加息，影響環球資產價格，港股持續弱勢，有股民甚至要賣樓補倉。美聯物業黃麗貞說，有「股民」股票挾倉，急於賣樓套現補倉，決定劈價三成沽出將軍澳君傲灣的三房單位，成交價約930萬元，創3年新低。   

成交單位為君傲灣3座中低層A室，實用面積651平方呎，三房間隔，據了解，單位原叫價1,380萬元放盤，由於業主急錢用，故大減450萬元，以930萬元易手，減幅約33%，實用呎價約14,286元。 

資料顯示，原業主於2009年10月以約418萬元購入上址，持貨近13年，現帳面獲利512萬元，物業期內升值約122%。 

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳 君傲灣 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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