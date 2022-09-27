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【新華製藥 719】 新藥獲藥品補充申請批准通知 新華製藥一度升逾6%

股樓投資 16:27 2022/09/27

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山東新華製藥（00719）公布，旗下全資子公司山東淄博新達製藥的一款新藥，獲得國家藥監局的藥品補充申請批准通知，審評結論為通過仿製藥質量和療效一致性評價。消息刺激股價一度升6.5%，高見3.93元，收報3.86元，仍升4.6%。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

該藥品「頭孢克洛」緩釋片屬於重點產品之一，是次批准將有利於進一步提升該產品的市場競爭力。據公司資料顯示，「頭孢克洛」於1976年由美國禮來研發，具有抗菌作用強、耐青黴素酶、臨床療效高、毒性低等優點。據米內網統計數據顯示，2020年、2021年中國城市公立醫院頭孢克洛制劑銷售額分別約為7.5億元和8.6億元人民幣。

【中美角力】 中聯通、太平洋網絡等中資電訊 被美國納入國家安全威脅名單【見下頁

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記者：郭秀慧

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經濟 港股 新華製藥（00719）

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