【營銷智慧@iM網欄】選擇廣告平台 先針對潛能客戶群

互聯網絡日新月異，社交平台用戶不斷增長下，相信經營網店的各位中小企老闆都已開始在Facebook、Instagram、YouTube 等平台，投放大量廣告爭奪社交用戶的眼球。但你有想過只要清楚自己受眾的網上行蹤，定義客戶的定位，其實就能成就正確的廣告，以換取幾倍的收入。

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搞清楚適合自己的廣告平台

在選擇相關社交平台前，先要搞清楚現今有甚`麼熱門的網上廣告平台。除了Facebook、Instagram外，筆者認為Google banner、keyword，以及 YouTube也是容易吸引相關受眾的廣告平台，甚至比Facebook、Instagram更能涵蓋你所需的受眾。雖則受眾們每天投放在Facebook等社交平台的時間：有一半或以上。但若果只專注在社交平台的廣告上，其實並不能完全收納市場上的潛在客戶。因此要把市場上的潛在客戶完全開發，就是全方面地落廣告，讓感興趣的受眾主動地進入你的視野內。

在投放了一次廣告後，其實市場上的潛在客戶還未完全成為你的客戶群，我們先要確認投放的廣告有否換取業積上的增長，若果有所增長，就需要再加大廣告成本，以再涵蓋更多客戶群。要明白投放一次廣告並不代表所有潛在客戶都能看到你的商品，因此不斷提高廣告量才能更專注在對你商品有興趣的顧客群，直至完全吸收所有客戶。

優化廣告還是加大廣告費？

很多中小企老闆都會認為第一次投放廣告成功後，就應該先優化廣告再推出新一波宣傳； 但筆者則認為時效性對網上行銷是十分重要，宣傳就是在與時間比賽，特別是市場對商品的熱潮也是很受時間性影響。因此在第一次投放廣告成功後，筆者一定會再追加第二次廣告投放成本，以好好緊扣潛在客戶的興趣，獲取更多的收益，並繼續投放資源落廣告。

廣告除了如何設定外，投放成功後如何定立下一個目標，其實也是一門學問。因此學懂網上廣告的宣傳技巧，絕對能把你的生意提升至另一個層次。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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